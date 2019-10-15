2019-10-15T11:39:27+03:00
Национальный вопрос в России

«Русская цивилизация» добралась до ГУМа

Выставка самых интересных снимков международного фотоконкурса открылась в самом центре Москвы
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Фотография предоставлена ФАДН России.Фотография предоставлена ФАДН России.
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Сегодня в ГУМе открылась выставка, на которой представлены около двухсот лучших работ Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. Их авторы – фотографы со всего мира. Выставка приурочена ко Дню народного единства и будет работать до 10 ноября. Вход на выставку свободный.

- В партнерстве с Главным универсальным магазином страны лучшие работы Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» представлены на большой выставке в самом сердце страны, – рассказал руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. - Мы выставили самое интересное за три года проведения фотоконкурса. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной площадке.

Напомним, в течение октября работы победителей III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» можно увидеть в парке «Этнографическая деревня Бибирево», в ноябре – в Гончаровском парке, а в декабре – в Лианозовском парке столицы. Кроме того, в партнерстве с Россотрудничеством запланировано проведение выставок за рубежом.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре 2019 года. В этом году его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран. Они прислали 19,5 тысяч снимков «Русской цивилизации».

Выставка «Русская цивилизация».

Где: Москва. ГУМ. Красная площадь.

Даты проведения: 15 октября – 10 ноября.

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