«Русская цивилизация» добралась до ГУМа

Сегодня в ГУМе открылась выставка, на которой представлены около двухсот лучших работ Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. Их авторы – фотографы со всего мира. Выставка приурочена ко Дню народного единства и будет работать до 10 ноября. Вход на выставку свободный.

- В партнерстве с Главным универсальным магазином страны лучшие работы Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» представлены на большой выставке в самом сердце страны, – рассказал руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. - Мы выставили самое интересное за три года проведения фотоконкурса. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной площадке.

Напомним, в течение октября работы победителей III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» можно увидеть в парке «Этнографическая деревня Бибирево», в ноябре – в Гончаровском парке, а в декабре – в Лианозовском парке столицы. Кроме того, в партнерстве с Россотрудничеством запланировано проведение выставок за рубежом.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре 2019 года. В этом году его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран. Они прислали 19,5 тысяч снимков «Русской цивилизации».

Выставка «Русская цивилизация».

Где: Москва. ГУМ. Красная площадь.

Даты проведения: 15 октября – 10 ноября.