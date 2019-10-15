2019-10-22T13:56:00+03:00
Свое дело

Приручить энергию солнца!

Московский стартап «Инноватикс-СК» занимается разработками в области возобновляемых источников энергии
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Замдиректора компании «Инноватикс-СК» Анатолий Кирсанов. Фото: личный архив.Замдиректора компании «Инноватикс-СК» Анатолий Кирсанов. Фото: личный архив.
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«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о социальных предпринимателях в рубрике «Свое дело».

За плечами 72-летнего Анатолия Кирсанова, замдиректора компании «Инноватикс-СК», - несколько десятилетий работы инженером на крупнейших газовых месторождениях страны. Однако постепенно Кирсанов увлекся изучением вопросов использования солнечной энергии в бытовых целях - для производства электричества и тепла. С 2010 года он плотно занимается не только теорией, но и практикой. Со своим другом, профессором Дмитрием Скребковым, Кирсанов запатентовал уникальное изобретение - солнечную черепицу.

- Изучением возобновляемых источников энергии сейчас занимаются по всему миру, - объясняет Анатолий Иванович. - Для всех развитых стран уже очевидно, что нефть и газ рано или поздно кончатся, человечеству нужно переходить на другие ресурсы.

На первый взгляд эта кирсановская черепица похожа на обычную - сделана из плавленого песка и глины. Однако внутри есть полости, в которых проложены стекла-отражатели, которые улавливают солнечный свет. Далее полученная энергия с помощью аккумуляторов-преобразователей передается по цепочке.

- На выходе получается не только электричество, но и энергия, нагревающая батареи, то есть тепло, - объясняет инженер. - Мы создали уникальный продукт, аналогов которому сейчас нет в мире. Да, есть компании, которые производят солнечные батареи для крыш в виде черепицы - в Китае, США, Индии. Однако они не нагревают воду, дают только электричество.

Компания «Инноватикс» уже запустила опытное производство. Оно находится в Анапе. Там же, на юге, есть несколько домов, крыши которых уже оснащены солнечной черепицей.

- Около 14 квадратных метров солнечной черепицы могут дать около 1 кВт в день, а это 50 - 70% ежедневной потребности в электричестве среднего домохозяйства, - говорит Кирсанов.

Установка солнечной черепицы на крышу среднего дома размером до 100 квадратных метров будет стоить 250 - 300 тысяч рублей. (Это в 3 - 4 раза дешевле зарубежных отдаленных аналогов.) По подсчетам специалистов компании, это вложение окупит себя за 5 - 7 лет. А дальше - экономия на совершенно бесплатной солнечной энергии.

В нынешнем году Анатолий Кирсанов и «Инноватикс» победили в номинации «Стартап года» премии «Прорыв года», которую проводит Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

- С одной стороны, чтобы продвинуть свой бизнес в Москве, нужны хорошие мозги и серьезные усилия, с другой - здесь мощнейшие профессиональные лифты, - размышляет изобретатель.

На опытном производстве в Анапе «Инноватикс» пока может выпускать лишь мелкие серии. Чтобы выйти на новый производственный уровень, нужны инвестиции - в том числе в закупку мощного оборудования. По подсчетам Кирсанова, компании сейчас требуется около 300 миллионов рублей. Он занят их поиском. Планируется, что производство может размещаться на территории одного из столичных технопарков.

- Планы у нас амбициозные, - говорит Анатолий Кирсанов. - Мы хотим выйти с нашим, российским, продуктом на зарубежный рынок!

Московский стартап «Инноватикс-СК» занимается разработками в области возобновляемых источников энергии.

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о социальных предпринимателях в рубрике «Свое дело».

КОНКРЕТНО

• 50 лет - расчетный срок эксплуатации солнечной черепицы.

• 3 типа черепицы разработали в «Инноватиксе» для разных регионов страны, с разным количеством солнечных дней в году.

P. S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

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