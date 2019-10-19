Приложение "Спасатель. Рядом": окажи первую помощь до прибытия "скорой"

В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Челябинске заработало уникальное приложение по оказанию первой медицинской помощи добровольцами.

Зачастую, когда человеку становится плохо, счет идет на минуты, а "скорая" не всегда укладывается в нормативы прибытия по вызову. Помочь в таких ситуациях могут люди, которые имеют навыки оказания первой помощи. Но как найти их среди тысяч прохожих?

Благодаря приложению "Спасатель. Рядом" всегда можно узнать, есть ли поблизости обученный этому человек. Он не заменит настоящих медиков, но поможет продержаться до приезда "скорой".

Чтобы попросить о помощи достаточно скачать мобильное приложение, разработанное сотрудниками петербургского "Объединения добровольных спасателей "Экстремум" за счет средств от президентского гранта, и нажать на кнопку вызова.

Программа предложит вам указать, что именно случилось, например, ДТП или сердечный приступ, а также попросит уточнить адрес. Если геолокация на смартфоне включена, то определение местоположения произойдет автоматически. Также можно сделать это вручную через карту.

Если вы стали свидетелем несчастного случая или приступа - просто нажмите на кнопку "нужна помощь"

Как только кнопка будет нажата, на телефоны добровольцев придут соответствующие сообщения. Если кто-то из них окажется поблизости, у обратившегося за помощью человека на экране высветится надпись: "спасатель в пути". При необходимости вызов можно будет отменить. Также доступно пробное использование приложения.

На настоящий момент к проекту присоединились свыше 190 добровольцев, готовых в любой момент сорваться на помощь больным и пострадавшим. Всего же только в Санкт-Петербурге уникальную программу установили уже порядка 7500 человек.

В настоящий момент по всей стране работают девять учебных центров, в которых желающих присоединиться к проекту обучают оказанию первой помощи.

Их подготовка является одной из главных задач команды "Спасатель. Рядом". По словам одного из участников проекта Андрея Минаева, количество аттестованных выпускников специализированных курсов и школ растет. Параллельно ведется активное продвижение приложения в российских регионах.

Пока планируется сделать акцент на десяти субъектах страны. Переговоры с местными учебными центрами находятся в активной стадии. Также, благодаря президентскому гранту, ведется частичное дотирование обучения наиболее активных добровольцев из профильных некоммерческих организаций в регионах и закупка комплектов манекенов для сердечно-легочной реанимации. Большие надежды возлагаются на социальную рекламу, запуск которой уже произошел.

Отличить добровольцев-спасателей будет очень просто. Им выдадут форменные шевроны, в также небольшие аптечки-укладки, которые удобно везде носить с собой, чтобы при необходимости тут же отправиться на помощь больного во всеоружии.

Узнать побольше об этом уникальном проекте, направленном на привлечение населения к оказанию первой медицинской помощи можно на официальном сайте сообщества. Здесь вам более подробно расскажут о том, как стать добровольцем, и что делать, если вы вдруг оказались свидетелем несчастного случая или приступа.