Много работает в выходные: чаще всего Криштиану Роналду забивает голы в субботу
В понедельник, 14 октября, в Киеве прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная Португалии проиграла со счетом 1:2 команде Украины. Украинцы после этой победы досрочно вышли в финальную стадию Евро-2020. А вот забивший единственный гол португальцев в этой игре Криштиану Роналду отпраздновал юбилей. Его точный удар с пенальти стал 700 голом в профессиональной карьере.
Статистическое агентство Gracenote выложило необычную статистику, проанализировав, в какие именно дни недели больше всего забивает Роналду. Получилось, что большая их часть приходится на субботу - 249 голов из 700. Далее идут - воскресенье (144) и среда (140).
Меньше же всего Роналду забивает по понедельникам - всего 16 голов за свою карьеру.
Полностью расклад по дням выглядит следующим образом:
249 - суббота
144 - воскресенье
140 - среда
108 - вторник
26 - пятница
17 - четверг
16 - понедельник.
Стоит отметить, что такой расклад, в принципе, объясним для футболистов. Чаще всего матчи национальных чемпионатов играют в выходные дни, а по средам - игры Лиги Чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU