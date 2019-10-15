2019-10-15T12:46:06+03:00
Спорт

Много работает в выходные: чаще всего Криштиану Роналду забивает голы в субботу

Именитый португальский футболист отпраздновал юбилей, забив 700-й мяч в своей карьере в ворота сборной Украины
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду 700-й гол в своей карьере забил в Киеве.Криштиану Роналду 700-й гол в своей карьере забил в Киеве.Фото: REUTERS
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В понедельник, 14 октября, в Киеве прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная Португалии проиграла со счетом 1:2 команде Украины. Украинцы после этой победы досрочно вышли в финальную стадию Евро-2020. А вот забивший единственный гол португальцев в этой игре Криштиану Роналду отпраздновал юбилей. Его точный удар с пенальти стал 700 голом в профессиональной карьере.

Статистическое агентство Gracenote выложило необычную статистику, проанализировав, в какие именно дни недели больше всего забивает Роналду. Получилось, что большая их часть приходится на субботу - 249 голов из 700. Далее идут - воскресенье (144) и среда (140).

Меньше же всего Роналду забивает по понедельникам - всего 16 голов за свою карьеру.

Полностью расклад по дням выглядит следующим образом:

249 - суббота

144 - воскресенье

140 - среда

108 - вторник

26 - пятница

17 - четверг

16 - понедельник.

Стоит отметить, что такой расклад, в принципе, объясним для футболистов. Чаще всего матчи национальных чемпионатов играют в выходные дни, а по средам - игры Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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