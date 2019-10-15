2019-10-15T13:52:37+03:00
Экономика

Семьям с детьми дадут льготную ипотеку на вторичное жилье

Новостроек на всех не хватает
Влад СМЕРТИН
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Одна из идей, как по-настоящему запустить льготную ипотеку, - распространить ее и на вторичный рынок.Одна из идей, как по-настоящему запустить льготную ипотеку, - распространить ее и на вторичный рынок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ипотека под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 появился на свет второй и последующий ребенок, пока действует только при покупки квартиры в новостройке.

Казалось бы, инициатива хорошая. Только вот не работает!

- Сейчас общее кассовое исполнение по проекту составляет около 8%. Нужно разобраться и принять определенные решения на будущее, - заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Одна из идей, как по-настоящему запустить льготную ипотеку, - распространить ее и на вторичный рынок. Вариантов у потенциальных заемщиков станет больше, и они начнут активнее пользоваться помощью государства. Сейчас эту идею обдумывают чиновники правительства.

- Семьи с детьми заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее заехать в новое жилье. Когда речь идет о новостройках, сдачу которых нужно ждать, или в которых нужно делать ремонт, это неудобно. Либо семья платит одновременно ипотеку и оплачивает ту квартиру, в которой живет сейчас, либо пытается сделать ремонт, уже въехав в жилье, - рассуждает независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов.

К тому же в некоторых регионах страны просто нет столько новостроек, чтобы хватило всем желающим. В первую очередь такая ситуация характерна для региона севера и Дальнего Востоке. Например, в прошлом году в Мурманской области ввели в строй меньше 0,1 квадратного метра жилья на человека, а в Магадане этот показатель составил всего 0,025 «квадрата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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