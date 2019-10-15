Погода в Москве 15 – 21 октября: Столицу ждет аномальное тепло!

Бабье лето в этом году москвичей не побаловало. Зато, похоже, середина осени будет аномально теплой. Первые две недели октября-2019 оказались на 2,5 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. И прогнозы синоптиков о погоде в Москве на 15 – 21 октября очень оптимистичны.

Собственно, приятные аномалии уже начались. В понедельник, 14 октября, воздух в столице прогрелся аж до +18 градусов. И это большая редкость на Покров, подтверждают в Московском метеобюро. За весь 20 век столь теплый Покров в столице наблюдался пять раз. А в 21-м столетии это второй случай. Год назад, 14 октября 2018 года, тоже было +18 градусов.

С Покровом связаны многие народные приметы, напоминают в центре “Фобос”. Каков Покров, таков и зима. Выходит, и зима нас ждет аномально теплая? Правда, есть и ровно противоположная примета: если к 14 октября листья с деревьев не облетели, зимы надо ждать долгой и суровой. Сейчас листьев еще полно.

Если нет снега на Покров, то он не ляжет вплоть до Михайлова дня – то есть до 21 ноября. И даже “не покрыл Покров, не покроет и Рождество”, то есть сугробов, если верить этой примете, не видать до января.

Метеорологи напоминают, что большая часть народных примет научно не подтверждается. Но – посмотрим, кто окажется точнее, их прогнозы или все же приметы.

А вот подробный прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

Во вторник, 15 октября, пасмурно, возможен небольшой дождь, +11...+13 градусов.

В среду, 16 октября, ночь будет ясной, а потому воздух быстро остынет до +1...+3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до -1. Днем +12 градусов, сухо, из облаков выглянет солнце.

В четверг, 17 октября, под утро +6...+8 градусов, днем вновь потеплеет до +16. Облачно, с прояснениями, лишь в некоторых районах столицы и области пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 18 октября, ночью +8...+10, днем +10...+12 градусов. Облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь.

В субботу, 19 октября, тоже не обойдется без коротких дождей. Ночью +3...+8, днем +14 градусов.

В воскресенье, 20 октября, и в понедельник, 21 октября, переменная облачность, сухо. По ночам +5...+10, днем +10...+15 градусов.

Такая погода обычно бывает в конце сентября, а не в двадцатых числах октября. По сравнению с климатическими нормами температура выше на 4 – 7 градусов. Теплую, но мокрую и неустойчивую погоду приносят в Москву циклоны с Атлантики. Золотой осенью ее, увы, назвать сложно – солнца все же маловато.