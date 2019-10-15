2019-10-15T17:54:29+03:00
Звезды

51-летняя Валерия показала шикарное тело в бикини

Судя по всему, это фото с недавнего отпуска певицы
Алина ЧЕРНОВА
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Как известно, певица Валерия не пропускает спортивные тренировки. Плюс ко всему знаменитая блондинка выпускает авторское диетическое питание. Фото: Дамир ЖУКЕНОВКак известно, певица Валерия не пропускает спортивные тренировки. Плюс ко всему знаменитая блондинка выпускает авторское диетическое питание. Фото: Дамир ЖУКЕНОВ
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Как известно, певица Валерия не пропускает спортивные тренировки (артистка даже на гастроли берет тренажер для пресса - Ред.). Плюс ко всему знаменитая блондинка выпускает авторское диетическое питание.

Подписчик Инстаграма "КП" прислал фото Валерии, где 51-летняя звезда и мама троих детей демонстрирует идеальное спортивное тело в бикини. Даже без фотошопа и фильтров певица выглядит шикарно.

Судя по всему, снимок сделан персоналом женевской яхты, где Валерия отдыхала этим летом.

Судя по всему, это фото с недавнего отпуска певицы.

Судя по всему, это фото с недавнего отпуска певицы.

Напомним: недавно певица заявила о своем намерении продать свою дачу в Женеве. Дети выросли, домик месяцами пустует.

- В Швейцарии очень красивая природа, но без детей нам с Лерой там скучно, - рассказывал в интервью "КП" муж певицы продюсер Иосиф Пригожин. - Если дети, как раньше, не будут туда съезжаться, то в этой даче нет никакого смысла. Очень грустно, если придется продать этот дом, но это лучше, чем он будет пустовать. В этом году мы пользовались дачей всего две недели. А когда дети были маленькие, проводили там несколько месяцев в год...

Как рассказали «КП» риэлторы, сейчас недвижимость Валерии в Швейцарии вполне можно продать за 3,5 млн евро (247 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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