У теннисиста Медведева не хватило сил на Кубок Кремля

В Москве стартовал традиционный теннисный турнир «Кубок Кремля». В этом сезоне соревнование впервые проходит за пределами СК «Олимпийский». Новое место — ледовый дворец «Крылатское».

Главный интерес в преддверии тридцатого турнира вызывало участие Даниила Медведева. Российский теннисист впервые со времён Кафельникова и Сафина встал на один уровень с настоящими легендами. В 2019 году Медведев — один из лучших в мире. Стоит третьим в чемпионской гонке, дошёл до финала на турнире «Большого шлема» и выиграл два турнира серии «Мастерс».

Именно Медведева ждала публика и ради него покупала билеты. К сожалению для зрителей, в финале истории большое разочарование — Медведев на турнире не сыграет. Россиянин вымотался на предыдущем соревновании в Китае.

Критиковать Медведева за такое решение, безусловно, нельзя. Сам Даниил признался, что не готов выходить для галочки, хочет бороться за победу.

Медведев в нынешнем сезоне провёл 75 матчей — больше, чем любой теннисист в мужском туре, выиграл также больше всего встреч. Позади изнурительная серия турниров в США, на US Open Медведев заканчивал на морально-волевых. В нескольких матчах был близок к тому, чтобы сняться.

После этого переезд в Китай и уже в Шанхае несколько безумных встреч. Россиянин последовательно победил Стефаноса Циципаса и Александра Зверева в решающих поединках, а затем сразу полетел в Москву. Хотел сыграть, но организм не железный…

Даниил наверняка и рад бы пожертвовать здоровьем ради Кубка Кремля, но сезон в Москве у теннисистов не заканчивается. Впереди более престижный турнир «Мастерс» в Париже и Итоговый с участием восьми лучших в мире в Лондоне. Распылять силы, пускай, и ради своих же болельщиков — неоправданный риск. Тем более что особой выгоды от домашнего турнира нет: рейтинг сильно не улучшишь, денег много не заработаешь.

Победитель Кубка Кремля за победу получит всего 144 тысячи долларов. У Медведева только призовые за этот год практически достигли отметки в семь миллионов долларов.

В общем, россиянина остаётся только понять и пожелать удачи на следующих более престижных турнирах. Выиграть Кубок Кремля он ещё успеет.