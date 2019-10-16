"Кукольное лицо и красивые голубые глаза": россиянка Алина Якупова стала самой красивой девочкой в мире

Алину Якупову назвали самой красивой девочкой в мире. Юной модели из Москвы всего шесть лет, но малышка успела сниться для глянца и принять участие в рекламных кампаниях модных брендов.

alina_yakupova_official Эту рыбку невозможно вытащить из воды! И если раньше Алина больше любила бассейн! То сейчас выбирает море

Пользователи Сети назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову самым красивым ребенком в мире, сообщает Daily Mail. Инстаграм Алины Якуповой похож на модный журнал, который хочется листать бесконечно. За судьбой очаровательной россиянки с ангельской внешностью в соцсетях следят более 20 тысяч человек. Ведет блог мама ребенка.

alina_yakupova_official Утро точно доброе, когда получаешь такие кадры!

Якупова стала моделью в четыре года. Она довольно известна в фэшн-мире. Красотой Алины восхищаются дети и взрослые во всем мире.

alina_yakupova_official Совсем недавно у нас была крутая съемка

"Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но также в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее юный возраст", поведал менеджер девочки Роман Кухар.

alina_yakupova_official Половина пути к каникулам пройдена

"Какая же ты красивая!", "Ты просто маленькая Барби", "Ты самый красивый ребенок в мире", "Я никогда не буду так хороша, как она", "Кукольное лицо и красивые голубые глаза", - пишут восторженные комментаторы.

alina_yakupova_official И снова понедельник

Отметим, Алина Якупова - не единственный российский ребенок, чью красоту признали и на Западе. В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось Насте Князевой. Девочка успешно продолжает модельную карьеру. А 2014 году самым красивым ребенком в мире стала Кристина Пименова - дочь бывшего футболиста сборной России Руслана Пименова. Девочка подросла и превратилась в прекрасную девушку. Она живет в США и работает моделью.