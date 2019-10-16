2019-10-16T02:08:42+03:00
Звезды

"Кукольное лицо и красивые голубые глаза": россиянка Алина Якупова стала самой красивой девочкой в мире

Шестилетняя москвичка обладает ангельской внешностью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алина ЯкуповаАлина ЯкуповаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алину Якупову назвали самой красивой девочкой в мире. Юной модели из Москвы всего шесть лет, но малышка успела сниться для глянца и принять участие в рекламных кампаниях модных брендов.

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Эту рыбку невозможно вытащить из воды! И если раньше Алина больше любила бассейн! То сейчас выбирает море
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Пользователи Сети назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову самым красивым ребенком в мире, сообщает Daily Mail. Инстаграм Алины Якуповой похож на модный журнал, который хочется листать бесконечно. За судьбой очаровательной россиянки с ангельской внешностью в соцсетях следят более 20 тысяч человек. Ведет блог мама ребенка.

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Утро точно доброе, когда получаешь такие кадры!
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Якупова стала моделью в четыре года. Она довольно известна в фэшн-мире. Красотой Алины восхищаются дети и взрослые во всем мире.

alina_yakupova_officialalina_yakupova_official
Совсем недавно у нас была крутая съемка
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"Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но также в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее юный возраст", поведал менеджер девочки Роман Кухар.

alina_yakupova_officialalina_yakupova_official
Половина пути к каникулам пройдена
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"Какая же ты красивая!", "Ты просто маленькая Барби", "Ты самый красивый ребенок в мире", "Я никогда не буду так хороша, как она", "Кукольное лицо и красивые голубые глаза", - пишут восторженные комментаторы.

alina_yakupova_officialalina_yakupova_official
И снова понедельник
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Отметим, Алина Якупова - не единственный российский ребенок, чью красоту признали и на Западе. В 2017 году звание самого красивого в мире ребенка досталось Насте Князевой. Девочка успешно продолжает модельную карьеру. А 2014 году самым красивым ребенком в мире стала Кристина Пименова - дочь бывшего футболиста сборной России Руслана Пименова. Девочка подросла и превратилась в прекрасную девушку. Она живет в США и работает моделью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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