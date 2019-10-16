В бельгийском зоопарке рифовая акула съела бычью на глазах у посетителей

Посетители бельгийского зоопарка стали свидетелями нападения одной акулы на другой. Видео расправы морского хищника над собратом разместил в твиттер один из очевидцев происшествия.

- Ух, ты скучаешь теперь по акуле, - сделал комментарий к ролику пользователь под ником Martijn Mostert.

На кадрах видно, как рифовая акула совершает внезапную атаку на бычью и захватывает рыбину в пасть. Спастись жертве не удается. Среди посетителей зоопарка были семьи с детьми, для мнгих произошедшее стало неприятным сюрпризом. Не меньше расстроились и в самом учреждении, где сообщили, что акулы долгие годы мирно уживались друг с другом. Ни разу они не замечали, чтобы одна делала попытки напасть.

- Возможно, хищная рыба поддалась инстинктам или бычья акула была больна и слаба, - приводит комментарий представителей зоопарка телеканал RTBF.

В любом случае меры приняли. Вторую бычью акулу на всякий случай поместили в другой аквариум. За поведением акулы-агрессора будут наблюдать.

Не только акулы могут удивить посетителей зоопарков, но и наоборот. В зоопарке Калининграда активные посетители буквально довели рифовую акулу до нервного срыва. Гости настойчиво стучали по стеклу, желая привлечь к себе внимание, что акула заболела. Ее пришлось спрятать в другой аквариум подальше от навязчивых посетителей.