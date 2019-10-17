И собаки, и нунчаки

Это сейчас тренды на одежду, прически и манеру поведения диктуют все кому не лень. Модели, артисты, спортсмены, блогеры... Раньше было проще. Посмотрел фильм с Брюсом Ли - и вот уже весь двор бегает с самодельными нунчаками. Показали сериал про Робин Гуда - и все деревья, более-менее пригодные для изготовления лука со стрелами, обломаны, а голуби, увидев мальчишек, улетают, чтобы сохранить перья.

Мы спросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), помнят ли они фильмы, после которых, что называется, все вокруг заболевали.

Хочу пса, как в кино

«Ко мне, Мухтар!», «Приключения Электроника»... Показ подобных фильмов порождал целую кинологическую эпидемию. После польского многосерийного фильма «Четыре танкиста и собака», который в нашей стране показали в конце 60-х, практически все дворовые собаки были переименованы в Шариков и подвергались дрессуре. А главной мечтой мальчишек оставалась настоящая немецкая овчарка. Тем более что в те же годы уже шел на экранах фильм «Ко мне, Мухтар!», где также немецкая овчарка помогала главному герою в исполнении Юрия Никулина ловить преступников.

Акценты сместились в следующем десятилетии, когда активно показывали ленту «Приключения Электроника». Там напарника главного героя сыграл эрдельтерьер. И вот такого кудрявого Рэсси мечтали заиметь себе очень многие.

Игра на гитаре

Вообще парень с гитарой - душа любой компании. Однако, как говорят слушатели, после, например, ленты «Розыгрыш» Владимира Меньшова, в которой главный герой не только играл на гитаре, но и исполнял песни, количество людей, решивших овладеть этим инструментом, выросло в разы.

А до этого была «Вертикаль» с Высоцким. А до «Вертикали» - «Девушка без адреса»... В «Пацанах» 1983 года под гитару исполнялась песня про коня... Словом, интерес к этому инструменту оставался стабильно высоким, а фильмы его то и дело подогревали.

Владимир Высоцкий в фильме «Вертикаль»

Боевые искусства

С появлением домашних видеомагнитофонов и сети видеосалонов увлекаться боевыми искусствами стало чуть ли не прямой обязанностью. Ребята во дворах показывали удар «маваши-гири», стараясь при этом сохранить равновесие. Делался подручный инвентарь - звездочки ниндзя и нунчаки. После фильмов о монастыре Шаолинь отдельные индивидуумы в подражание Джету Ли стучали голыми кулаками по стволу дерева, набивая себе мозоли на костяшках.

Но и до массового увлечения восточными единоборствами были ленты, которые могли послужить катализатором для изучения техники рукопашного боя. Это и «Пираты ХХ века», и «Не бойся, я с тобой», где хоть и комично, но все-таки было показано карате.

А в начале 1980-х годов в некоторых дворах мальчишки буквально были заражены каскадерством.

Во-первых, в 1982 году в советский прокат вышел американский фильм «Трюкач», где была показана эта профессия. А до этого уже показывали картину о каскадерах - нашу ленту «Риск - благородное дело». И, наконец, спасибо группе «Земляне» и их песне.

Одним словом, красиво спрыгнуть с качелей, сделать сальто, рискуя свернуть шею, - все это тоже было.

Кадр из фильма «Пираты ХХ века»

ЧТО ЕЩЕ?

- Быстро бить лезвием ножа между пальцами лежащей на столе руки. Многие пытались повторить эпизод из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Многие девочки просили сделать такое же каре, как у Наташи Гусевой, которая играла Алису Селезневу в «Гостье из будущего»

- Прическа под... Да под кого угодно - под Брижит Бардо или Мишель Мерсье. В середине 80-х, например, многие девочки просили сделать такое же каре, как у Наташи Гусевой, которая играла Алису Селезневу в «Гостье из будущего».

- Метать ножи. Вдохновляли фильмы про Робин Гуда, а также наши картины про десантников, например «Одиночное плавание».

- Фехтовать. Спасибо Боярскому и его друзьям-мушкетерам.