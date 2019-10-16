Тест "КП": Прижать к ногтю

Хотите лучше понять даму? Взгляните на ее руки. Маникюр многое говорит о представительницах прекрасного пола.

Как это работает?

Конечно, женщина всегда разная. «Психологический портрет» по ногтям стоит составлять, опираясь на повседневный маникюр, а не на те шедевры, что дамы делают к празднику. Итак, выбираем по картинке подходящий вид ногтей - и читаем об особенностях характера его обладательницы.

1. Короткие, прозрачный лак

Перед нами практичная девушка, которая привыкла все делать сама. Она очень спокойно относится к мнению окружающих и живет исключительно своим умом.

Как правило, ее день расписан буквально по минутам - с утра и до вечера. Тратить драгоценное время на то, чтобы завести на своих ногтях копию картины Рембрандта? Ну вот еще! Вокруг такой женщины жизнь бьет ключом. У нее легкий характер, много друзей и подруг. Кстати, зачастую у таких женщин все хорошо в личной жизни: мужчины ценят в них искренность, натуральность и чувство юмора.

2. Средней длины, нейтрального цвета, французский маникюр

Скорее всего, перед нами деловая особа. Она привыкла соответствовать неким стандартам и понимает, что успеха проще достичь, если играть по правилам. В ее системе координат скромный маникюр говорит не столько об успехе, сколько об основательности и даже пунктуальности. Эта дама легко справляется с множеством дел. Наша героиня знает, что такое планирование, способна выжить при любом бюджете, потому что знает цену деньгам и умеет экономить. Она полагает, что если все правильно организовать, то успех неизбежен. Коммуникабельна, легко заводит друзей, обладает незаурядной внешностью.

3. Длинные, с ярким лаком

Эта женщина знает, как привлечь к себе внимание. Она умна, расчетлива, хитра. И нередко добивается успеха, используя многоходовые комбинации. Не стесняясь пользуется для достижения цели не только своим умом, но и красотой, умением произвести впечатление.

Скорее всего, она будет кокетничать и выбивать большие преференции и бонусы. И наверняка добьется своего. С ней порой непросто, но в целом она весьма разумна и готова идти на компромисс. Именно это и ценят в ней мужчины.

4. С креативным дизайном, разноцветные

Эта женщина стремится обратить на себя внимание. Вполне возможно, что работа нашей героини связана с рутинной и монотонной деятельностью - подсчетами, отчетами, балансами... А душа просит креатива и творчества. Но не стоит обольщаться, даже если на ногтях у нашей героини что-то нежное и мимимишное. Перед нами, вероятнее всего, железная леди, которая умеет все контролировать. И, судя по всему, ей это удается. Нередко у таких женщин мужчины находятся в подкаблучном состоянии, сами того даже не подозревая!

5. Длинные, со стразами и украшениями

«Мной надо восхищаться!» - именно такой месседж несут ногти с «бриллиантами». Скорее всего, перед нами вечная девочка, без оглядки на возраст. Она в отношениях часто ищет настоящего мачо, который будет заботится о ней, потакая всем ее капризам и желаниям.

Редко бывают практичными в тех областях, которые выходят за пределы их интересов.