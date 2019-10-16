2019-10-16T10:39:34+03:00
Общество

"Ушли те, кто выслужил пенсию, и нашел доходы на стороне": В профсоюзе полиции объяснили сокращение состава

Многие сотрудники предпочли уйти, опасаясь, что им продлят срок службы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%.Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уровень укомплектованности личного состава органов внутренних дел в 2018 году оказался ниже планового значения. Такое заключение Счетной палаты было сделано после проверки хода государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". Документ опубликован на сайте ведомства.

Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел составляет 92,6% при планируемом в 95%. Причина тому оказалась банальной: эти сотрудники полиции уже выслужили положенный срок до пенсии, и решили уволиться из-за опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России. Испугались, что срок службы в органах могут увеличить.

- Ушли те, кто выслужил пенсию, и нашел доходы на стороне, - объяснили "КП" в профсоюзе полиции.

Напомним, изменения пенсионного законодательства, внесенные в этом году, предполагают повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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