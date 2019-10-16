«Открытые инновации»-2019: Наталья Сергунина рассказала, что представит Москва на главном российском форуме о новых технологиях

Трехдневная программа включает свыше 150 сессий, которые объединят более 600 спикеров из 90 стран. Правительство Москвы традиционно выступает соорганизатором форума. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в этом году столица презентует новые цифровые решения в образовании и культуре, ЖКХ, связи, а также технологичные проекты для бизнеса.

«Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний», – рассказала Наталья Сергунина.

В рамках деловой программы Правительства Москвы запланирована серия мероприятий с бизнес-сообществом, посвящённых развитию экосистемы инноваций в столице. 23 октября состоится Тech Brunch «Умный город – площадка для IT-сообщества». Российские и иностранные предприниматели, инвесторы и представители города обсудят на нем наиболее перспективные технологичные проекты, экспорт IT-разработок и созданную в столице инновационную инфраструктуру для бизнеса.

А, например, 21 октября на панельной дискуссии «Московский инновационный кластер: Маркетплейс для технопредпринимателей» участникам и гостям форума представят обновленную онлайн-платформу i.moscow. Она предназначена для технологичного бизнеса самого широкого профиля: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже успешных компаний.

Московский инновационный кластер – один из приоритетных для столицы проектов в области «новой экономики». По словам Натальи Сергуниной, он станет центральной темой московской программы «Открытых инноваций». Его задача – объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Это площадка для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, МСП, крупными корпорациями, промпредприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом.

Основа для их кооперации – как раз информационная платформа i.moscow, аккумулирующая возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера. Она поможет найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства и многое другое. Чтобы компании могли проверить жизнеспособность своих разработок и их соответствие заявленным требованиям, в скором времени будет запущен сервис поиска площадок для пилотного тестирования.

К тому же резиденты кластера получают доступ более чем к 150 мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.