Трамп опять попал под "русское влияние"

Это уже становится традицией. Российские хоккеисты каждый год приходят в Белый дом, где они общаются с президентом США. Последние три раза обладателей Кубка Стэнли принимал Дональд Трамп.

В 2017 году одним из главных действующих лиц такой встречи был Евгений Малкин.

- Ей, Евгений Малкин. Где он? Он выглядит как баскетболист! Большой парень, сильный, жесткий! - искал Трамп русского форварда Питтсбурга.

В марте 2019 года ближе всего к креслу президента стоял капитан Александр Овечкин, в чей адрес Трамп даже произнес короткий спич:

- К победе вас привел особенный спортсмен, великолепный игрок – капитан Алекс Овечкин. У меня нет другого выбора, кроме как быть его фанатом. Вы только посмотрите на его руки! Где Иванка? Она его друг и большой фанат, - вспоминал президент о своей дочери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699268" frameborder="0"></iframe> Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.

Тогда это сильно покоробило американский эстеблишмент. «Почему русские всегда стоят ближе всего к президенту?» - возмущались американские СМИ разочарованные итогами расследования о русском влиянии на выборы президента США.

И вот эпизод три. Вчера на приеме в Белом доме побывал новый обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луиз Блюз». Команда в основном состоит из канадцев, но в ней играют и два россиянина Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. И как вы думаете, что теперь обсуждает американская пресса? А то, что ближе всех к Трампу опять стоит русский Владимир Тарасенко, у которого, как и у Овечкина нет одного переднего зуба.

«Тарасенко, вероятно, очень удобно опираться на стул Трампа. Русское влияние?» - идет обсуждение в соцсетях.

«После того как демократы увидят на этих фотографиях Тарасенко и Барбашёва, то CNN тут же сообщит, что Трамп вступил в сговор с русскими», — подтверждают другие.