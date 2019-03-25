2019-03-25T23:38:31+03:00
Спорт

Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме

Президент США принял у себя действующих чемпионов НХЛ "Вашингтон Кэпиталз"
Юлия ДИВЕЕВА
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Капитан хоккейной команды "Ванигтон Кэпиталз" Александр Овечкин жмет руку президенту США Дональду ТрампуКапитан хоккейной команды "Ванигтон Кэпиталз" Александр Овечкин жмет руку президенту США Дональду ТрампуФото: REUTERS
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Трое российских хоккеистов Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были приглашены в Белый дом в составе команды "Вашингтон Кэпиталз" на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства принял в Овальном кабинете своей резиденции действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как рассказывал сайт kp.ru, 8 июня 2018 года произошло историческое событие - русский капитан клуба впервые в карьере привел свою команду к победе в Кубке Стэнли.

"Мы попытаемся сделать это снова. Мы являемся опытной командой, хорошие парни, попытаемся сделать это снова", - пообещал Трампу Овечкин на правах лидера команды.

Президент на это выразил уверенность в том, что команду ждет успех, и заявил, что гордится спортсменами, завоевавшими кубок, передает ТАСС.

“Очень горжусь вами, парни", - сказал Трамп и пожал руку капитану.

Хозяин Белого дома рассказал, что его дочь и советник Иванка Трамп является "другом и огромным фанатом" Овечкина.

"Алекс, поздравляю тебя, мы все будем смотреть за твоей игрой через несколько недель, не сомневаюсь, что твоя команда замечательно справится", - пообещал президент США Овечкину.

На приеме "Вашингтон Кэпиталз" были не в полном составе, поскольку трое игроков отказались встречаться с Трампом из-за его расистских высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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