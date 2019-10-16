Почему вокруг Ксении Раппопорт вращается висельник

По сети пошла гулять короткометражка «Прощай любимый» с Ксенией Раппопорт в центральной и почти единственной роли.

На протяжении восьми минут Ксения воспроизводит монолог оставленной мужем женщины, а на последних двадцати секундах происходит то, ради чего короткометражка и задумывалась. Не будем спойлерить, а лучше перенаправим зрителя по ссылке в ютуб.

Автор сценария фильма - Александр Цыпкин, модный писатель, снискавший славу и популярность благодаря проекту «БеспринцЫпные чтения» - серии литературно театральных выступлений, во время которого свою прозу читают со сцены сами авторы.

В наш век, когда принято жаловаться на то, что никто никого «не читает», Цыпкин умудрился снискать славу и деньги благодаря необычной форме своих рассказов: так, чтобы они целиком укладывались в экран смартфона и не требовали перелистывания.

Идея не ахти какая новая, кто читал нобелевскую лауреатку Ольгу Токарчук, конечно, вспомнит ее «Книги-тартинки», которые «умещаются во рту целиком и их не приходится откусывать». Но нашим читателям, в отличие от «тартинок» Токарчук, рассказы Цыпкина пришлись по душе.

В свою очередь, популярный автор не остановился на достигнутом и двинулся по направлению к кино. Короткометражка с Раппопорт стала одним из пяти фильмов, снятых по рассказам Цыпкина. Премьера киноальманаха, организованная Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром TVzavr, прошла на днях в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга.

Цыпкин стал феминистом

Предполагалось, что зрители увидят пять экранизаций: «Ты его любила?» режиссера Елены Поляковой, «Прощай, любимый» Ксении Раппопорт в соавторстве с А.Цыпкиным и П. Капинос, «Эвтаназия» Елены Бродач, «Утренний секс» Александра Цыпкина и «Темная, как ночь. Анна Каренина-2019» Радды Новиковой. Однако показали только три первых фильма, может быть потому, что оставшиеся изобиловали нецензурной лексикой. Впрочем, зритель быстро восполнил недостачу, пока шло обсуждение, посмотрев остальные короткометражки у себя в телефоне и сделав вывод: модный автор обратился к модной феминистической теме.

В центре каждой экранизации - женщины и их проблемы в современном патриархальном обществе.

Как сказал сам Цыпкин, в нашем обществе почти все ущемлены в правах, а женщина - так и вовсе бесправна: «она лишена права на одиночество, бездетность, на защиту от семейного насилия, на сексуальную свободу и многих других прав».

Кстати, самого себя, то от в шутку, то ли всерьёз, сценарист назвал едва ли не главным феминистом в стране.

Киноальманах это утверждение подтверждает. Основной мотив всех произведений - месть, а развитие сюжета заключается в убийстве «обидчика». (А разве не об этом, с мужской точки зрения, мечтает каждая женщина?)

«Если ты умрешь, я напишу три твои книги»

Критиковать произведения Цыпкина сложно. Автор всячески подчёркивает своё несерьезное отношение к литературе. Скажем, во время пресс-конференции он довольно часто повторял, что пишет, пока это приносит деньги и даже воспроизвёл шутку, сказанную женой: «Если ты умрешь, я сама напишу, как минимум, три твоих книги».

"Вот чего стоит мой талант - я понимаю это", - с улыбкой заключил Цыпкин, нокаутировав желающих высказаться о худдостоинствах и недостатках сценариев.

А вот покритиковать режиссера, наверное можно. Судя по комментариям пользователей, посмотревших одну из короткометражек, им тоже непонятно, почему, например, героиня Ксении Раппопорт перемещается по комнате так, будто ее собеседник-висельник все время крутится в петле наблюдая ее презентацию.

В целом, в ряду легкоусвояемых культурных продуктов «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт выглядит наиболее убедительно.

Во многом это - заслуга прекрасной актрисы, поднявшей традиционный сюжет рядовой драмы до художественных высот. Возможно, для самой актрисы эта роль не самая выдающаяся, на уровне автопроб или видеовизитки. Но на фоне смотрится очень неплохо. Позабыв о клиповом мышлении, восемь минут фильма мы растягиваем на 19 лет, о которых говорится в сюжете. Одна из задач искусства в том и состоит, чтобы разорвать время, поместить человека вне времени. Значит, с художественной задачей авторы справились.

Да и с благородными целями все в порядке: деньги, вырученные на вечере, пойдут в благотворительный фонд «Дети-Бабочки».