2019-10-16T15:01:54+03:00
Политика

К бойцам Росгвардии применят детектор лжи

Старых проверят на коррупцию, а новых на экстремизм
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Проверять будут не только будущих, но и действующих бойцов Росгвардии.Проверять будут не только будущих, но и действующих бойцов Росгвардии.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Депутаты Госдумы России от "Единой России" Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли на рассмотрение законопроект, который обяжет служащих Росгвардии проходить проверку на полиграфе. Детектор лжи сегодня обязателен при трудоустройстве во все силовые структуры, и в частности в полицию.

"Проверки с использованием полиграфа, позволят более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава", — отметил Александр Хинштейн.

Действительно, зная о том, что придется проходить полиграф, имевшие проблемы с законом кандидаты скорее откажутся от идеи служить в Росгвардии. Очевидно, что в боевые подразделения не попадут мужчины, которые имеют склонность к коррупции, хищению оружия и экстремизму. Проверять будут не только будущих, но и действующих бойцов.

- И даже отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения, - отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Кстати, депутаты приняли участие в разработке указанного законопроекта по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юлия Юзик рассказала о переоценке ценностей после иранской тюрьмы
В Следственном комитете научились прогнозировать случаи стрельбы в школах
Сирийская армия вошла в город Ракка впервые с 2014 года
Детский омбудсмен сообщила об изменениях в строительных нормах для предотвращения падения детей из окон
Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в Донбассе
Синоптики: Россиянам не стоит слишком полагаться на теплый ноябрь
Коалиция во главе США ликвидировала свою базу близ Алеппо
В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде
Глава Зернового союза: В России одни из самых низких цен на хлеб в мире
Политолог прокомментировал призыв сенатора США ужесточить курс против России
Заключенные политики Каталонии выступили против беспорядков на демонстрациях
В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР
Отец Алеши Шимко прокомментировал ДТП нового «пьяного мальчика»
Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа
В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабря
В Токио предложили Москве признать "ошибкой" военную операцию СССР 1945 года
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Эксперты рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов, уничтожено 49 террористических ячеек
Горняки Украины готовят всеукраинский протест шахтеров
Ким Чен Ын въехал на священную гору верхом на белом коне
Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым
«Победа» поднимает цены на 40% из-за решения суда
«Автодата» будет следить за передвижением россиян
Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа