Японский журналист: «Признайтесь, что ошиблись и верните Курилы!»

Репортер Ресуке Эндо также вспомнил про интернирование японских военнопленных в лагеря СССР и назвал это «государственным преступлением». Только вот про зверские издевательства японской армии над китайцами и корейцами, которые прекратили советские солдаты, хитроумно умолчал. Но, обо всем по порядку.

Речь идет о Манчжурской наступательной операции советских войск. Ее целью был разгром японской Квантунской армии, освобождение северных и северо-восточных провинций Китая, Кореи и уничтожение агрессивной военно-экономической базы Японии в Азии. Такое решение было принято на встрече «большой тройки» в Ялте в феврале 1945-го. Сталин согласился вступить в войну с Японией «через 2-3 месяца после разгрома гитлеровской Германии».

И слово свое сдержал: советское наступление началось 9 августа. Но условием Москвы был возврат южной части Сахалина, аннексированной Японией после войны с Россией 1904-1905 годов, и Курильских островов.

Однако в Токио до сих пор не признали итоги Второй Мировой и требуют вернуть острова. Но даже и это еще не все. Тот же журналист в своей статье заламывает руки по поводу того, что Владимир Путин не только не возвращает Курилы, но и (о, ужас!) активно налаживает сотрудничество с Китаем. С Китаем, народ которого японцы миллионами уничтожали во время войны и даже проводили там над людьми жуткие медицинские опыты. Что и говорить - старались походить на фашистов даже в этом.

Видимо, в ближайшем будущем нам придется ждать исков от французов по поводу холодной зимы 1812 года, или претензий от Германии с требованием признать ошибкой взятие Берлина в 1945-м...