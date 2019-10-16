2019-10-16T15:35:40+03:00
Спорт

"Не так часто ездит верхом": Чемпион оценил поездку Ким Чен Ын на коне

Лидер КНДР совершил восхождение на священную гору корейцев. Фото этого «великого события» обошло все мировые агенства
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Ким Чен Ын совершил конную прогулку по горе Пэкту.Ким Чен Ын совершил конную прогулку по горе Пэкту.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агенства Кореи.

Снимок у корейских фотографов действительно удался. И мы заинтересовались, правильно ли скачет Ким Чен Ын.

Вот как прокомментировал снимок мастер спорта, чемпион СССР по конному спорту Александр Шпаковский:

- Конь светло-серой масти скачет галопом. А на нем довольно уверенно, на первый взгляд, сидит полный человек небольшого роста. Но одет он явно не для верховых прогулок. Для них обычно надевают что-то короткое, а длинные полы пальто мешают при езде.

При этом видна и общая зажатость всадника. Руки у него находятся слишком высоко, и вытянуты вперед - при правильной посадке они должны располагаться ниже и быть ближе к холке.

Из конной поездки северокорейского вождя устроили фотосессию. Фото: REUTERS

Из конной поездки северокорейского вождя устроили фотосессию.Фото: REUTERS

Видно, что и ноги вставлены в стремена слишком глубоко, до каблуков, в то время, как опытные всадники упираются в стремена передней частью стопы. Ноги также не плотно прижаты к бокам лошади, а ведь всадник должен составлять с лошадью единое целое.

Все эти нюансы говорят о том, что человек не так часто ездит верхом. Но при этом надо отметить, что для человека его комплекции, Ким Чен Ын крепко держится в седле при движении галопом, что само по себе уже не плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем
Наставник «Крыльев Советов» рассказал на радио «КП-Самара» о прогрессе Соболева, игроках, которые в будущем могут попасть в сборную, и о своей футбольной философии
Новости 24
Юлия Юзик рассказала о переоценке ценностей после иранской тюрьмы
В Следственном комитете научились прогнозировать случаи стрельбы в школах
Сирийская армия вошла в город Ракка впервые с 2014 года
Детский омбудсмен сообщила об изменениях в строительных нормах для предотвращения падения детей из окон
Зеленский рассказал об условии отвода украинских войск в Донбассе
Синоптики: Россиянам не стоит слишком полагаться на теплый ноябрь
Коалиция во главе США ликвидировала свою базу близ Алеппо
В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде
Глава Зернового союза: В России одни из самых низких цен на хлеб в мире
Политолог прокомментировал призыв сенатора США ужесточить курс против России
Заключенные политики Каталонии выступили против беспорядков на демонстрациях
В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР
Отец Алеши Шимко прокомментировал ДТП нового «пьяного мальчика»
Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа
В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабря
В Токио предложили Москве признать "ошибкой" военную операцию СССР 1945 года
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Эксперты рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов, уничтожено 49 террористических ячеек
Горняки Украины готовят всеукраинский протест шахтеров
Ким Чен Ын въехал на священную гору верхом на белом коне
Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым
«Победа» поднимает цены на 40% из-за решения суда
«Автодата» будет следить за передвижением россиян
Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа