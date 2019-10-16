"Не так часто ездит верхом": Чемпион оценил поездку Ким Чен Ын на коне

«Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агенства Кореи.

Снимок у корейских фотографов действительно удался. И мы заинтересовались, правильно ли скачет Ким Чен Ын.

Вот как прокомментировал снимок мастер спорта, чемпион СССР по конному спорту Александр Шпаковский:

- Конь светло-серой масти скачет галопом. А на нем довольно уверенно, на первый взгляд, сидит полный человек небольшого роста. Но одет он явно не для верховых прогулок. Для них обычно надевают что-то короткое, а длинные полы пальто мешают при езде.

При этом видна и общая зажатость всадника. Руки у него находятся слишком высоко, и вытянуты вперед - при правильной посадке они должны располагаться ниже и быть ближе к холке.

Из конной поездки северокорейского вождя устроили фотосессию.Фото: REUTERS

Видно, что и ноги вставлены в стремена слишком глубоко, до каблуков, в то время, как опытные всадники упираются в стремена передней частью стопы. Ноги также не плотно прижаты к бокам лошади, а ведь всадник должен составлять с лошадью единое целое.

Все эти нюансы говорят о том, что человек не так часто ездит верхом. Но при этом надо отметить, что для человека его комплекции, Ким Чен Ын крепко держится в седле при движении галопом, что само по себе уже не плохо.