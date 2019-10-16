Виниры – способ сделать зубы белыми и красивыми надолго

Виниры – это красивая улыбка. Такая ассоциация первой приходит на ум. Но все ли виниры позволяют изменить форму зубов в лучшую сторону и насколько они безопасны? Вместе с экспертами «КП» разбиралась во всех нюансах виниринга

Виниры появились почти 100 лет назад – в 30-х годах ХХ века благодаря особенностям черно-белого кино. Улыбки актеров выглядели не слишком привлекательно, были «серыми», поэтому приходилось носить на зубах белоснежные накладки. Правда, крепились они плохо и быстро отклеивались. Но уже в 80-х годах голливудская улыбка «пришла» в широкие массы, ведь специалисты научились делать несъемные виниры – довольно тонкие накладки, которые надежно крепятся на зубах и изменяют их внешний вид. Сначала из пластмассы и композитов, затем – из керамики, диоксида циркония и даже из материалов с добавлением наночастиц.

Вот так выглядит пример того, как виниры меняют улыбку человека и внешний вид зубов.

Керамокомпозитные виниры. Фото: Smile-at-Once

Виниры позволяют навсегда справиться с темными пятнами, исправить неправильную форму зубов и даже их положение. Если есть сколы, трещины на эмали или присутствует диастема (ее часто называют щербинкой – это щель между передними зубами), то эти проблемы тоже легко решаются винирами.

Но как и при любом методе лечения, есть и определенные недостатки, о которых лучше знать заранее, чтобы не испортить зубы и настроение окончательно.

Съемные или постоянные: какие виниры лучше?

Наверняка многие из вас знают, что сегодня далеко не всей рекламе можно верить. Конечно, есть честные компании, которые рассказывают все объективно, ничего не скрывая. Но некоторые буквально заманивают клиентов, выманивают деньги и на этом забывают об их существовании. Как это ни печально, но к этой категории относятся и те, что продают съемные виниры…

Всего за 500–1500 рублей вам предлагают альтернативу красивой улыбке – виниры, которые можно легко снимать и надевать, и которые не травмируют ваши собственные зубы. Но по факту – это дешевые копии гибких силиконовых съемных протезов – такие часто продаются в магазинах с подарками или развлечениями для детей. Исключительно как разовая игрушка – напугать, например, кого-то…

Слева – виниры из рекламы. Справа – как они выглядят на самом деле. Фото – Яндекс.Дзен, история пользователя под ником «Платяной шкаф».

Все, кто заказывал подобные накладки, жалуются, что они не держатся, крайне неприятно пахнут резиной, есть с ними невозможно, да и улыбаться, в общем-то, тоже. А все потому, что это дешевый аналог – и даже не столько виниров, сколько съемных протезов. А самое обидное, что ни пожаловаться, ни деньги вернуть – как правило, компании по продаже таких виниров сразу отправляют покупателей в «черный список».

«Настоящие виниры создаются только в лаборатории и только индивидуально для пациента. И даже больше – для их разработки используются цифровые программы, которые позволяют буквально примерить новую улыбку еще до старта лечения. Улыбка всегда моделируется под конкретного пациента – не бывает двух одинаковых виниров, поскольку каждый человек индивидуален», – отмечает Дмитрий Сидоров, практикующий стоматолог-ортопед клиники Smile-at-Once со стажем работы более 17 лет.

Что такое настоящие виниры и чем отличаются материалы для их изготовления?

Одно из значений слова «veneer» в переводе с английского – это «облицовка». Это действительно тонкие накладки, которые облицовывают зубы с внешней стороны. Под винирами в принципе понимаются все подобные микропротезы. Но по мере того, как стал меняться состав керамики, стали меняться и названия накладок.

Давайте посмотрим, из чего же создаются виниры и как они сегодня называются:

• композит – это единственные виниры, которые фиксируются на зубах прямо в кабинете у врача. Применяется похожий материал, который используется для пломбирования зубов, и накладывается он послойно. Но лучше, если такие виниры создают в лаборатории по индивидуальным слепкам с использованием специальных композитов, обогащенных алмазными наночастицами, – они называются компонирами,

• керамика – это классика виниринга. Накладки создаются в лаборатории методом обжига из обычной керамики (их толщина – около 0,5 мм) или вытачиваются на фрезерных станках CAD/CAM из цельных керамических блоков – такие виниры будут тоньше и лучше. Если в керамику будут добавлены наночастицы, то такие накладки уже будут называться нанонирами или нановинирами,

• прессованная керамика – это усовершенствованная керамика, которая становится более прочной за счет технологии прессования. Такие накладки получаются более тонкими – около 0,3 мм, а также более прочными. Вот именно их часто называют ультранирами или российскими люминирами (о последних – чуть позже). Самые популярные бренды – это виниры Empress и IPS E.Max,

• керамокомпозит – современный материал, в составе которого керамика и композит. Достаточно прочный, позволяет создавать тонкие виниры, которые прослужат долго и будут ремонтопригодными,

• диоксид циркония – самый прочный и невероятно эстетичный материал. Виниры индивидуально вытачиваются по технологии CAD/CAM, а затем облицовываются керамической массой. Накладки получаются достаточно тонкими, но при этом крепкими и выглядят очень натурально.

Мы сознательно не включили в список пластмассу, потому что такие виниры используются исключительно на временной основе – ставятся после того, как вам обточили зубы и сняли слепки для изготовления протезов. То есть пока виниры не будут готовы, нужно будет 2–3 недели походить с легкими пластмассовыми аналогами.

А что такое люминиры?

А вот люминиры – это действительно не совсем виниры. Lumineers – это торговая марка супертонких (всего 0,2 мм), высокоэстетичных и прочных накладок. Материалы и технологии запатентованы, но точный состав неизвестен (но он, разумеется, безопасен). Это голливудская разработка – создаются такие накладки исключительно в США под брендом Cerinate. Разумеется, тоже индивидуально – вся подготовка, цифровое моделирование и слепки делаются в российской клинике. А дальше придется ждать порядка полутора месяцев, пока виниры разрабатываются, а после – пересылаются в Россию.

Цена, конечно, высокая и сильно зависит от курса рубля по отношению к доллару и евро. Кроме того, люминиры более белые, часто их невозможно «подогнать» под цвет остальных зубов, поэтому ставить их нужно только в комплексе на 6–8 зубов. Срок их доказанной службы свыше 20 лет, более того, специальный запатентованный клей для крепления люминиров обогащен множеством минералов, которые защищают зубы от развития болезней.

Есть еще одна марка люминиров – это Duo PCH. Создаются в той же компании, но не индивидуально. Это шаблонные накладки, которые подбираются под пациента из нескольких вариаций. Дешевле, но подойдут не всем.

Как должны устанавливаться виниры, чтобы получилась идеальная улыбка по законам «золотого сечения»

Сегодня виниринг – это не просто протезирование, это ювелирная и даже творческая, художественная работа.

Подхватив исследования Пифагора, Да Винчи активно распространил формулу «золотого сечения», или «маски красоты», используя ее во всех своих работах. И сегодня эти данные активно используются художниками и дизайнерами, а также врачами в области косметологии, пластической хирургии и, конечно же, стоматологии.

Какая же она, идеальная улыбка, созданная по параметрам «маски красоты»?

• передние резцы на верхней челюсти, а также клыки должны быть чуть длиннее,

• зубы верхней челюсти должны быть чуть наклонены вперед, перекрывая передние нижние не более чем на треть,

• десна в области передних зубов не должна быть заметна,

• цвет и форма зубов должны сочетаться с формой губ, цветом кожи, формой лица и носа.

Параметров на самом деле очень много, и каждый из них должен учитываться при создании виниров, которые изменят улыбку.

«Одно из современных средств разработки красивой улыбки – это использование специальных программ. Например, Digital Smile Design. Сначала на компьютере врач моделирует будущую улыбку, учитывая все параметры лица пациента и его прикуса, затем согласовывает модель, и только после этого запускается процесс изготовления накладок. При создании виниров обязательно учитывается форма губ, лица, проводятся измерения прикуса и соответствие принципам «золотого сечения». Мало создать красивые накладки – нужно сделать так, чтобы с ними было удобно питаться, чтобы они преобразили улыбку, изменили форму губ, разгладили морщинки, сделали лицо более привлекательным», – добавляет стоматолог-ортопед Дмитрий Сидоров.

Кому подойдут виниры и в чем их плюсы?

Виниры подойдут тем, у кого есть следующие проблемы:

• темный оттенок эмали, наличие пятен, сколов, трещин и других внешних изменений, которые портят эстетику,

• «въевшийся» налет от курения,

• подверженность эмали сколам,

• возрастная стираемость и истончение эмали,

• промежутки между зубами,

• небольшое искривление зубов.

Плюсы виниров в том, что на протяжении долгих лет они не меняют цвет и форму, т.е. не окрашиваются, – ваша улыбка будет красивой, естественной и привлекательной. Не нужно прибегать к процедурам отбеливания зубов время от времени. Чувствительные зубы будут защищены от кариеса, ожога и травмирования. Виниры можно поставить всего на 1 зуб, а можно – на всю зону улыбки сразу, чтобы исправить все недостатки.

Виниры полностью меняют внешний вид зубов, возвращая им былую привлекательность. Фото: Smile-at-Once

Какие есть недостатки у накладок

Они действительно есть, но их немного. Главное – это необходимость препарирования верхнего эмалевого слоя для закрепления винира для того, чтобы они не выпирали, надежно держались, а все зубы были ровными. Это означает, что если вы решите снять виниры, то зубы придется повторно восстанавливать новыми винирами или коронками, так как их вид будет непрезентабельным. Впрочем, если эстетика и так нарушена, то на этот минус вполне можно закрыть глаза.

Еще один недостаток – это возможная рецессия десны. Например, если винир очень толстый, если он создан с нарушением техники исполнения, неплотно прилегает к поверхности зуба. Это означает, что со временем может быть заметна граница между виниром и собственными зубом. К этой же проблеме может привести использование некорректно подобранных средств гигиены – например, жесткой щетки. Поэтому очень важно устанавливать виниры в клиниках, где используют современные технологии компьютерного моделирования, тогда риски минимизированы. Ведь по результатам такого планирования пациенту устанавливают временные виниры (это промежуточный этап) на какое-то время, чтобы все перепроверить, да и пациент мог ощутить разницу, привыкнуть к улучшенному прикусу, высказать свои пожелания и удостовериться, что он получит желаемую улыбку.

Может ли винир отклеиться?

Если накладки созданы профессионально, то держаться на зубах они будут как влитые. Естественно, придется отказаться от резкого откусывания жестких продуктов, где необходимо сильное усилие (даже яблоко лучше разрезать на кусочки), но, как отмечают многие пациенты, к этому быстро привыкаешь. А вот если передние зубы перегружать, раскусывать скорлупу, тянуть жесткий шашлык с шампура, то накладки действительно могут сломаться.

Установка виниров: этапы и время лечения

Перед установкой виниров обязательно проводится санация полости рта – удаляется кариес, зубной налет и камень. Зубы должны быть здоровыми и чистыми.

Первый этап – цифровое моделирование

С использованием Digital Smile Design и цифровых слепков врач моделирует виниры с учетом особенностей прикусных взаимоотношений, направления зубов, черт лица пациента, привычки улыбаться. Пациент сможет примерить новую улыбку на экране монитора, увидеть предполагаемый результат еще до начала лечения и согласовать все эстетические моменты. Цвет и форма зубов дополнительно верифицируются при дневном свете на специальных гарнитурных палетках.

Второй этап – подготовка зубов

Передняя поверхность эмали стачивается на определенную глубину (0,2–0,6 мм). Если нужно устранить дефект кривизны или выпирания, то уровень обточки может быть больше. При препарировании создаются вертикальные и горизонтальные микроуглубления – они нужны для лучшей адгезии, то есть фиксации виниров, ведь таким образом площадь соприкосновения с клеящим составом будет выше. Чтобы снять болезненность, процедура может проводиться с аппликационной или местной анестезией.

На заметку! Всегда ли нужно стачивать эмаль? Для установки композитных (лабораторных), керамических и диоксид-циркониевых виниров – да, потому что они достаточно толстые. Для остальных – по показаниям может быть проделана просто пришлифовка поверхности для лучшего сцепления. Если есть в ряду кривые зубы, их точно придется обточить, иначе они будут выпирать даже после фиксации накладок.

Третий этап – снятие контрольных слепков и изготовление накладок

Контрольные слепки челюстей после обточки отправляются в лабораторию для изготовления. Временные пластмассовые виниры вам будут установлены сразу, чтобы пациент мог походить и привыкнуть, а врач мог внести корректировки – как правило, в течение первой недели. Для изготовления постоянных потребуется около двух недель. Если в клинике есть своя зуботехническая лаборатория, то процесс может занять всего 3–5 дней, но этап адаптации к новой улыбке с временными винирами все равно рекомендуется не сокращать, чтобы учесть все моменты. Если выбор пал на люминиры, то их придется ждать около полутора месяцев, тут самый длительный этап – это пересылка.

Четвертый этап – установка

Когда накладки готовы, вы приходите к стоматологу, временные виниры снимают (они уже не пригодятся). Затем фиксируют постоянные накладки сначала на временный клей – вместе с врачом вы еще раз оцениваете результат, а после – уже на постоянный.

К какому врачу обращаться?

Если вы выбрали реставрацию композитным материалом 1–2 зубов, то нужно обращаться к стоматологу-терапевту, специализирующемуся на эстетических реставрациях. А вот виниры, изготавливаемые в лаборатории, – это только к стоматологу-ортопеду (или «протезисту», как его часто называют пациенты). Не путайте этого специалиста с ортодонтом, который занимается исправлением прикуса с помощью брекетов, пластинок или элайнеров.

Стоит ли ставить виниры?

На вопрос о том, ставить виниры или нет, на самом деле нет конкретного ответа. Да, это эффективный и долгосрочный способ исправить ситуацию, если вас не устраивает эмаль, форма зубов, эстетика зоны улыбки. Но если вам страшно обтачивать зубы, значит, вопрос изменения улыбки стоит еще не так остро и от виниров можно отказаться. Но и от красивой белоснежной улыбки тогда тоже. Если есть дефект искривления зубов, то помогут брекеты или элайнеры для исправления прикуса. Но они не исправят цвет и форму.