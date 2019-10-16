2019-10-16T16:15:46+03:00
Экономика

Где в России самый дорогой хлеб

Пшеничный батон дешевеет, зато ржаные изделия только растут в цене
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Пшеничный батон дешевеет.Пшеничный батон дешевеет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Самый дешевый хлеб в России - «Дарницкий» (26 руб. в среднем по стране). А дороже всего обойдется «Ржаной» (36 руб.). При этом «Дарницкий» за год, с сентября 2018-го, вырос в цене всего на 8%, а «Ржаной» - на 20%. А вот белый «Пшеничный», в отличие от черного хлеба, даже немного подешевел - на 4%, то есть на рубль (с 28 руб. до 27 руб.)

Продажи хлеба в России проанализировали в ИТ-компании «Эвотор» (занимается установкой и обслуживанием онлайн-касс по всей России — отсюда и обширная статистика). В том числе аналитики выяснили, в каких регионах продукт, который «всему голова», обходится дороже всего. В расчет брали магазины, пекарни и общепит. Элитную выпечку типа ценой 600 рублей за буханку как у Стерлигова в расчет не брали.

В целом самые низкие цены на хлеб оказались в Перми и Нижнем Новгороде, а самые высокие — в Санкт-Петербурге.

- Северные регионы, начиная с Тверской губернии, сами себя не обеспечивают ни рожью, ни пшеницей, - объясняет Нина Болгова, член правления Российского Cоюза хлебопекарной промышленности (РСХ). - На ценообразование серьезно влияют расходы на перевозку зерна, муки и готового хлеба. Также накладываются налоги, кредиты. К примеру, Москва на 25% освободила хлебопеков от налогов, но в других регионах такого нет. И наценки розницы на популярный хлеб могут доходить до 70%.

По словам специалиста, мы регулярно слышим о рекордном урожае пшеницы. Но есть и обратная сторона — трехлетнее падение посевных площадей по ржи.

- Семенной резерв не меняется, программа по выращиванию ржи не выстроена, - констатирует эксперт. - Но надо помнить, что основное питание для северного региона — черный хлеб. Это основа основ, незаменимые аминокислоты, белок, хорошо усваиваемый организмом. Ни один мужик не будет закусывать селедкой с белым хлебом — и ведь будет прав!

Почем белый и черный хлебушек

«Нарезной»

Самый дешевый:

Пермь - 25 руб.

Нижний Новгород — 26 руб.

Самый дорогой:

Воронеж - 40 руб.

Санкт-Петербург — 37 руб.

«Бородинский»

Самый дешевый:

Пермь -23 руб.

Челябинск — 25 руб.

Самый дорогой:

Санкт-Петербург — 57 руб.

Москва — 44 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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