Русская плюс-сайз модель покорила парижский подиум

Молодая женщина приняла участие в показе канадского бренда. Рост русской модели — 187 см. О других параметрах — спрашивать ее некорректно, да и не к чему, когда она единственная русская плюс-сайз модель, которая продефилировала на парижском показе моды. По-любому красавица.

«Мечта сбылась! Париж. Palais de la Decouverte. Я - подиумная модель плюс сайз, - написала Лидия фон Мистер на своей страничке в Инстаграме. - СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ всем, кто в меня верил. От анорексии до настоящей меня - 5 лет усердия, отчаяния и желания сдаться».

lidiavonkister 187 см. Парижская неделя моды! Подиум-покорен!

Лидия рассказала через что ей пришлось пройти, прежде чем попасть на парижский показ моды, - анорексия, потеря речи, депрессия… Ей было всего 25 лет. А дальше — было решение принять себя такой, какая есть, и быть счастливой. И вот 2019 год. Триумф спустя 14 лет после всего пережитого. Выход на подиум - дрожащие губы и слезы счастья на глазах, но зато с какой уверенной походкой навстречу мечте.

«Своим выходом я хотела вдохновить миллионы русских женщин, а также всех остальных женщин, на принятие своей внешности. Каждая из Вас - прекрасна! Любите себя такими, какие Вы есть! Главное не размер, а как вы его носите!», - пожелала Лидия.