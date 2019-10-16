В Китае до сих пор поют «Подмосковные вечера»

Персонажи фильма «Зуб мудрости» (Wisdom Tooth), например, то танцуют под «Катюшу», то поют «Подмосковные вечера», а загадочное произведение под названием «Трофей на море» (A Trophy on the Sea) и вовсе начинается с диалога о Пудовкине и его фильме по роману Горького «Мать», а также об Эйзенштейне, Льве Кулешове и Станиславском. Все потому, что главный герой - актер, желающий таким образом впечатлить своего режиссера.

Актер он неудачливый, во всем кроме рыбалки, за которую получил упомянутый в названии трофей. В день своего триумфа он, однако, застукал жену в постели с другим мужчиной, неудачливым режиссёром. Тот умудрился соблазнить и бросить ещё одну женщину, к которой, спасаясь от полиции, совершенно случайно попадает актер. Муж женщины покончил жизнь самоубийством, узнав о ее неверности. В финале рогоносец и изменщица вместе топятся в море. Каким бы несуразным ни было это произведение, оно, тем не менее, сигнализирует о важных изменениях в китайском кино: несмотря на цензуру, особо свирепствующую в год 70-летия основания КНР, здесь теперь можно хоть краешком демонстрировать секс, а персонажами могут быть злостно изменяющие мужьям жены.

Еще один фильм, существенно раздвигающий границы китайского кино - показанный ранее в венецианском конкурсе «Горизонты» «Воздушный шар» (Balloon) тибетского режиссера Пемы Цедена, буддистская медитация о значении самых простых вещей. В качестве воздушных шариков выступают презервативы главного героя, похотливого тибетского пастуха, уделяющего мало внимания своим детям. Детишки запускают их в воздух по незнанию их дефицитности в этих диких краях и за неимением обычных шаров.

«Воздушный шар» тибетского режиссера Пемы Цедена

Папочка уподоблен в фильме барану, которого он выписывает для окучивания своих овец. Как баран, не задумываясь о последствиях, он ведет себя с женой, которая, не выдерживая его оборотов, решает пустить под аборт грядущий приплод. И то сказать: после рождения трех детей (старший сын ненамного младше ее) девушке надоело выполнять роль вечно брюхатой овцы. Но вот незадача: по сообщению ламы, в едва зачатую дочь как-то успела вселиться душа недавно умершего мужниного отца, и на аборт идти нельзя, хотя и очень хочется. Симпатичный и человечный этот фильм очень напоминает работу Никиты Михалкова «Урга», снятую в китайской Внутренней Монголии и тоже затрагивающую тему пастухов и презервативов.