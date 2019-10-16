«Полнота — это недостаток»: блогер из Подмосковья сожгла полсотни бургеров в знак протеста против ожирения

Блогер Анастасия Сайдашева устроила в своем «Инстаграме» показательное сожжение еды. Девушка выложила видео, на котором видно, как она покупает 50 бургеров в одном из ресторанов быстрого питания, отправляет их в мангал прямо на улице и поджигает. Так девушка решила показать: она за здоровый образ жизни.

— Я тренирую людей и все чаще сталкиваюсь со случаями запущенного ожирения. Проблема у всех одна и та же — нарушение метаболизма, качества и режима питания. Это происходит незаметно, потому что вредная пища вкусная и дешевая. Считаю, что нужно организовать народное противодействие транснациональной политике «набивания животов», — написала Сайдашева под видео со своим перформансом.

Прошлась блогер и по бодипозитиву. Так называют движение, которое учит позитивному отношению к своему телу и его полному приятию. По мнению Анастасии Сайдашевой, полнота — это ненормальное состояние.

— С появлением моделей «размера плюс» почему-то и обычные люди, далекие от подиума и фотокамер, решили транслировать свою полноту как нечто прекрасное. Природа нас не наделяет всеми этими болезнями и полнотой (я не беру в пример инвалидов),а значит, это недостаток! И с таким недостатком бороться необходимо! — считает девушка.

Анастасия Сайдашева называет себя фитнес-тренером, выкладывает в блоге упражнения в зале и рекомендует добавки к еде. При этом на странице девушки указано: окончила Московский финансово-юридический университет. О профильном образовании блогера ничего не известно. В «Инстаграме» у тренера больше 18 тысяч подписчиков. Они порыва девушки не оценили и написали: «Лучше бы нуждающимся людям денежку перевели».