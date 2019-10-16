2019-10-16T18:46:32+03:00
Общество

«Полнота — это недостаток»: блогер из Подмосковья сожгла полсотни бургеров в знак протеста против ожирения

Девушка, которая называет себя тренером, заявила: надо организовать народное противодействие политике «набивания животов»
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Блогер Анастасия Сайдашева устроила в своем «Инстаграме» показательное сожжение еды.Блогер Анастасия Сайдашева устроила в своем «Инстаграме» показательное сожжение еды.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Блогер Анастасия Сайдашева устроила в своем «Инстаграме» показательное сожжение еды. Девушка выложила видео, на котором видно, как она покупает 50 бургеров в одном из ресторанов быстрого питания, отправляет их в мангал прямо на улице и поджигает. Так девушка решила показать: она за здоровый образ жизни.

— Я тренирую людей и все чаще сталкиваюсь со случаями запущенного ожирения. Проблема у всех одна и та же — нарушение метаболизма, качества и режима питания. Это происходит незаметно, потому что вредная пища вкусная и дешевая. Считаю, что нужно организовать народное противодействие транснациональной политике «набивания животов», — написала Сайдашева под видео со своим перформансом.

Прошлась блогер и по бодипозитиву. Так называют движение, которое учит позитивному отношению к своему телу и его полному приятию. По мнению Анастасии Сайдашевой, полнота — это ненормальное состояние.

— С появлением моделей «размера плюс» почему-то и обычные люди, далекие от подиума и фотокамер, решили транслировать свою полноту как нечто прекрасное. Природа нас не наделяет всеми этими болезнями и полнотой (я не беру в пример инвалидов),а значит, это недостаток! И с таким недостатком бороться необходимо! — считает девушка.

Анастасия Сайдашева называет себя фитнес-тренером, выкладывает в блоге упражнения в зале и рекомендует добавки к еде. При этом на странице девушки указано: окончила Московский финансово-юридический университет. О профильном образовании блогера ничего не известно. В «Инстаграме» у тренера больше 18 тысяч подписчиков. Они порыва девушки не оценили и написали: «Лучше бы нуждающимся людям денежку перевели».

crossfitruandreevanastasiyacrossfitruandreevanastasiya
Фитоняшка из Подмосковья показательно сожгла 50 бургеров и стала лишь посмешищем
40 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Новости 24