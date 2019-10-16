«Я знаю, как правильно жить»: Елена Малышева научила россиян пить алкоголь

Телеведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала россиянам, как правильно употреблять спиртные напитки.

В своем инстаграме Елена Васильевна опубликовала просветительский видеоролик. В кадре теледоктор появилась на фоне столика, заставленного рюмками, фужерами и бокалами, полными разнообразного алкоголя: вина, шампанского, пива и др. За спиной ведущей был экран с надписью «Как жить здорово?», что неожиданно и весьма приятно для большинства граждан коннотировало с выставленными на столе напитками.

Профессор напомнила, что алкоголь — это высококалорийный продукт: в 1 г спирта содержится 7 ккал, тогда как в 1 г жира - 9 ккал. Алкоголь в два раза калорийнее белков и углеводов, сообщила Малышева. В порции виски — более 140 ккал, в бокале вина — более 120 ккал. «Каждый раз, когда вы поднимаете бокал и весело пьете, вы употребляете калории, которые легко усваиваются», - сказала ведущая.

Кроме того, алкоголь — сильнейший дегидратант, который обезвоживает организм, и это сильно вредит здоровью. Малышева предложила на порцию алкоголя выписать стакан воды, напомнив, что древние греки предпочитали пить вино разбавленным. «А мы все пьем чистоганом», - посетовала Елена Васильевна.

Также, по словам Малышевой, чем темнее алкоголь, тем тяжелее похмелье, фактически порекомендовав отдавать предпочтение светлым напиткам. Досталось от ведущей шампанскому: его она назвала неженским напитком — все дело в пузырьках, которые ускоряют всасывание спирта и усугубляют токсическое воздействие на печень.

«Лучше не пить, чем пить», - резюмировала ведущая. «Я не хочу учить вас жить, я просто знаю, как это делать правильно», - добавила она.

Ранее в интервью журналу «Телепрограмма» Елена Васильевна настаивала на том, что безопасных доз алкоголя не бывает. Сама она практически не пьет, поднимая бокал крайне редко на особо торжественных мероприятиях. Малышева придерживается принципов здорового питания — не употребляет колбасы, шашлык и любое переработанное мясо, полностью отказалась от соли. Курила профессор лишь однажды уже во взрослом возрасте, причем сугубо в экспериментальных целях.