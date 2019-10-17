Дочь Дмитрия Пескова рассказала о своей свадьбе

Дочь пресс-секретаря главы государства Елизавета Пескова призналась, что в ближайшее время собирается выйти замуж. В своем Инстаграме 21-летняя Лиза поразмышляла на тему любви и брака и рассказала, что и сама готовится к свадьбе. Правда, каким будет торжество, они с женихом пока не определились.

- Я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается – сообщила Пескова-младшая.

Имя своего избранника Лиза не называет. Однако в комментариях к своему посту она упомянула его возраст. Будущему зятю Дмитрия Пескова 31 год, и на днях он отпраздновал день рождения. Елизавета поделилась на своей страничке фотографией праздничного торта, в который воткнуты свечки – цифры «31». Судя по всему, большая разница в возрасте совсем не смущает пару. Как и достаточно молодой возраст невесты. К слову, так совпало, что дни рождения Дмитрий Песков и избранник Елизаветы отмечают на одной неделе. 17 октября пресс-секретарю президента исполнился 51 год.

Избранник Елизаветы на 10 лет младше нее. Фото: Инстаграм.

- На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин! – написала Пескова-младшая на своей страничке. - Мне всегда было намного приятнее что-то готовить, делать сюрпризы и дарить, чем получать... С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз.

Елизавета признается, что замуж она выходит по большой любви, и никакие имущественные и прочие интересы здесь ни при чем.

- Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак – союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж – лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету – по-моему, это отвратительно, - считает Лиза.

lisa_peskova Старшая дочь Пескова учится в МГИМО.

В свое время мама Елизаветы тоже довольно рано вышла замуж за ее отца. В 1994 году Дмитрий Песков женился Екатерине Солоцинской, дочери дипломата Владимира Солоцинского. Жениху тогда было 27 лет, невесте – 18. Супруги прожили вместе до 2012 года, затем расстались, и Екатерина переехала в Париж. В августе 2016 года Дмитрий Песков женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке, у пары есть дочь Надежда.

lisa_peskova Большой нос - признак большой индивидуальности

Старшая дочь Пескова учится в МГИМО.

- Учебу в магистратуре МГИМО я совмещаю со своими проектами (работой), занятиями танцами, спортом и еще планирую добавить рисование, - рассказала недавно Лиза подписчикам в Инстаграме.

За плечами дочери пресс-секретаря президента — несколько учебных заведений: Елизавета успела поучиться в интернате в Нормандии, в престижной школе в Париже, в Институте стран Азии и Африки в Москве. Бросив российский вуз, куда она поступила по настоянию отца, девушка в 18 лет поступила в бизнес-школу во Франции. Однако в итоге предпочла зарубежному образованию российское и вернулась в Москву.