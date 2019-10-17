«Она мучается и плачет»: Игорь Крутой не поладил с бойфрендом 16-летней дочери

Младшая дочь Игоря Крутого Александра повзрослела и превратилась в очаровательную девушку. 65-летний композитор не скрывает, что души не чает в своей наследнице. Саша вместе с мамой живет в США и ходит в американскую школу. До сих пор у Крутого нее было особых проблем с дочкой, они всегда отлично ладили. Но минувшим летом случился первый конфликт: 16-летняя Александра влюбилась. Композитор признался, что избранник дочери ему не понравился.

- По объективным причинам, - уточняет музыкант. - Впервые в жизни я столкнулся с тем, что Саша меня не слышит. Мучается. Плачет. Не может мне сказать «нет», и ее тянет к нему, все мысли там.

В прошлом учебном году у Саши были проблемы с занятиями, она скатилась, и это очень беспокоило ее звездного отца. Тем более, что успеваемость девушки упала именно из-за первой любви и ее нового парня.

- Мы оказались в непростой ситуации. И я полетел в Нью-Йорк отвести Сашу в школу 1 сентября. Встретился с ним, договорился, что он будет моим союзником в плане ее учебы, взял с них определенные обещания, - рассказал музыкант в интервью Wday.

igorkrutoy65 С доченькой Сашенькой отмечаю Орден!!!

Игоря Крутого тревожит, что его дочка пока не определилась с будущей профессией: она еще не знает, чем бы ей хотелось заниматься, хотя времени до окончания школы осталось совсем немного.

- Пока не понимает. И меня это тревожит. Но она намного лучше в этом году учится, чем раньше. И это все наши с ней разговоры, - признается Крутой. - Она разумная, мудрая, но сказать, куда ее тянет, не могу. Притом, что ищу какую-то зацепку.

В следующем году композитор отметит 25-летнюю годовщину своего брака с женой. Ольга Крутая – достойная половинка своего талантливого мужа: она успешная бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда и мать двоих взрослых дочерей. И при этом – очень красивая женщина. В прошлом году Ольга отметила 55-летие, но выглядит гораздо моложе.

igorkrutoy65 С женой Ольгой и с Николаем Басковым.

Супруги начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с Ольгой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от жены, чтобы она последовала за ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Все годы супружества Игорь и Ольга живут на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес. Звездные супруги признаются, что жизнь в разлуке друг с другом дается им нелегко, однако все отпуски и праздники они непременно проводят вместе, всей семьей. В одном из интервью Крутой рассказывал, что поначалу он сильно скучал по живущей за океаном жене, но потом привык.

По словам Ольги, во многом их брак стабилен благодаря разлуке: супруги успевают так соскучиться друг по другу, что на ссоры и выяснения отношений у них просто нет ни времени, ни желания.