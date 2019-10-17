«У меня была операция, после которой я не смогу выносить ребёнка»: Яна Рудковская рассматривает суррогатное материнство

Одна из самых эффектных блондинок российского шоу-бизнеса Яна Рудковская дала откровенное интервью журналу Tatler.

Красавица призналась, что в их с фигуристом Евгением Плющенко идеальной паре порой бывали серьёзные разлады.

rudkovskayaofficial Яна Рудковская с семьей

Так, в 2015 году, выступая в Японии, Евгений Плющенко написал жене SMS: "Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь".

- Я тут же прилетела, а он не хотел меня видеть. И два дня меня мучил,- рассказала глянцу Яна Рудковская. - Это было такое сложное лето, лето 2015 года. У Жени как раз умирала мама. Я похудела сразу на пять килограммов, не понимала, что происходит.

rudkovskayaofficial Рудковская с младшим сыном

По словам продюсера, она мечтает подарить мужу дочь. Но, увы, в связи со сложной операцией, которую перенесла Яна, родить малыша сама она не сможет.

- Сожалеть я буду только о том, что когда-то, когда еще была возможность родить, я этого не сделала, - говорит Яна Рудковская. - Мы пытаемся уже три года. Я всегда мечтала о дочке. А вместо этого занималась бизнесом, скакала, все откладывала. У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка.

Теперь главное — решиться на суррогатное материнство. Именно решиться, пересилить предубеждения — у Жени пунктик.

rudkovskayaofficial ...И со старшими сыновьями

Яна говорит, что спокойно относится к нападкам хейтеров.

- Я так привыкла, что вокруг меня взрослые женщины, которые ничего не боятся, хотят перевернуть этот мир, что-то доказать без оглядки на возраст, - делится с изданием Яна Рудковская. - Мадонне шестьдесят, а она в трусах бегает. А у нас Валерию заклевали за внешний вид. То и дело читаешь: "старуха", "бабка". Какая я бабка? Мне сорок пять будет в январе.