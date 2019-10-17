Третьяковка сияет светом поленовских полотен

Тульская земля очень гордится своим талантливым сыном. Недаром, как отметил присутствовавший на церемонии торжественного открытия выставки губернатор Тульской области Алексей Дюмин, "многие годы в музее-заповеднике художника мы стараемся сохранять неповторимую атмосферу его жизни и творчества".

Организаторов и участников выставки - горячо поприветствовала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она высоко оценила значение творчества этого "светлого и лиричного" художника для понимания развития всей русской живописи и отметила грандиозные усилия творческого коллектива, занимавшегося созданием столь роскошной экспозиции.

В свою очередь Алексей Дюмин также поблагодарил Наталью Грамолину и весь персонал музея за сохранение и продвижение наследия Василия Поленова. Отдельное "спасибо" от главы Тульской области прозвучало и в адрес генерального директора Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» Зельфиры Трегуловой - за предоставленную возможность провести на этой культурной площадке это юбилейное мероприятие.

Без Василия Дмитриевича Поленова, жившего и работавшего во второй половине XIX – начале XX вв, трудно представить себе историю русского пейзажа. Достаточно вспомнить его залитый солнцем и теплом "Московский дворик", как понимаешь, в чем заключается его новаторство в жанре пейзажной живописи. Поленов - мастер по части передачи на холсте сиюминутной атмосферы в природе и красоты момента. Но искусство художника, конечно, не ограничено рамками исключительно пейзажа. В этом каждый может убедиться лично, посетив Третьяковку на Крымском валу, где представлено все жанровое разнообразие мастерства художника: и портрет, и историческая живопись, и картины евангельской серии, и эскизы театральных декораций, и архитектурные проекты.

Тот самый "Московский дворик" кисти Поленова.

Всего выставлено более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний, в том числе около 80 работ художника из музея-заповедника В.Д. Поленова, среди которых самые известные - «Золотая осень», «Осень в Абрамцеве». И специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы «Путешествие вокруг света».

Но и это еще не все. Организаторы выставки приготовили всем посетителям сюрприз: впервые москвичи увидят монументальное полотно «Христос и грешница», которым "поделился" Государственный Русский музей.

Тула - третий в России город-музей

«У нас есть и еще один повод для гордости, - сказал Алексей Дюмин. - Тульскому музею изобразительных искусств в этом году исполняется 100 лет. Он обладает уникальной коллекцией картин, которые зачастую используются крупнейшими музеями России – Эрмитажем, Третьяковской галереей – в рамках зарубежных проектов».

А заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова подтвердила, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «Большую тройку» вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.