2019-10-17T10:48:39+03:00
Общество

Третьяковка сияет светом поленовских полотен

На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Марина СУСЛОВА
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Алексей Дюмин с гордостью рассказывал о земляке-художнике и о музеях Тулы.Алексей Дюмин с гордостью рассказывал о земляке-художнике и о музеях Тулы.
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Тульская земля очень гордится своим талантливым сыном. Недаром, как отметил присутствовавший на церемонии торжественного открытия выставки губернатор Тульской области Алексей Дюмин, "многие годы в музее-заповеднике художника мы стараемся сохранять неповторимую атмосферу его жизни и творчества".

Организаторов и участников выставки - горячо поприветствовала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она высоко оценила значение творчества этого "светлого и лиричного" художника для понимания развития всей русской живописи и отметила грандиозные усилия творческого коллектива, занимавшегося созданием столь роскошной экспозиции.

В свою очередь Алексей Дюмин также поблагодарил Наталью Грамолину и весь персонал музея за сохранение и продвижение наследия Василия Поленова. Отдельное "спасибо" от главы Тульской области прозвучало и в адрес генерального директора Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» Зельфиры Трегуловой - за предоставленную возможность провести на этой культурной площадке это юбилейное мероприятие.

Без Василия Дмитриевича Поленова, жившего и работавшего во второй половине XIX – начале XX вв, трудно представить себе историю русского пейзажа. Достаточно вспомнить его залитый солнцем и теплом "Московский дворик", как понимаешь, в чем заключается его новаторство в жанре пейзажной живописи. Поленов - мастер по части передачи на холсте сиюминутной атмосферы в природе и красоты момента. Но искусство художника, конечно, не ограничено рамками исключительно пейзажа. В этом каждый может убедиться лично, посетив Третьяковку на Крымском валу, где представлено все жанровое разнообразие мастерства художника: и портрет, и историческая живопись, и картины евангельской серии, и эскизы театральных декораций, и архитектурные проекты.

Тот самый "Московский дворик" кисти Поленова.

Тот самый "Московский дворик" кисти Поленова.

Всего выставлено более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний, в том числе около 80 работ художника из музея-заповедника В.Д. Поленова, среди которых самые известные - «Золотая осень», «Осень в Абрамцеве». И специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы «Путешествие вокруг света».

Но и это еще не все. Организаторы выставки приготовили всем посетителям сюрприз: впервые москвичи увидят монументальное полотно «Христос и грешница», которым "поделился" Государственный Русский музей.

Тула - третий в России город-музей

«У нас есть и еще один повод для гордости, - сказал Алексей Дюмин. - Тульскому музею изобразительных искусств в этом году исполняется 100 лет. Он обладает уникальной коллекцией картин, которые зачастую используются крупнейшими музеями России – Эрмитажем, Третьяковской галереей – в рамках зарубежных проектов».

А заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова подтвердила, что уже сейчас по числу музеев, в том числе федеральных, Тула входит в «Большую тройку» вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Грандиозная выставка художника - результат совместной плодотворной работы нескольких творческих коллективов, организаций и ведомств.

Грандиозная выставка художника - результат совместной плодотворной работы нескольких творческих коллективов, организаций и ведомств.

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