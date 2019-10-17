2019-10-17T10:59:48+03:00
Авто

Роскачество разъяснило, где не надо заправлять автомобиль

Служба отчиталась о проверке дизельного топлива: «бодяжили» на 26 из 71 обследованных АЗС
Елена ОДИНОКОВА
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В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтения сетевым АЗС для заправки топлива.В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтения сетевым АЗС для заправки топлива.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Роскачество завершило очередной этап мониторинга топлива в России. На этот раз проверяли качество дизельного топлива — претензий к нему обычно больше, чем к бензину.

Для проверки была выбрана Свердловская область, поскольку оттуда уже были сигналы о несоответствии «дизеля» требованиям регламента. Пробы топлива были взяты на 71 АЗС — 35 из них были сетевыми, 36 — несетевыми, с разбросом цен от 39,9 до 47,9 руб. за литр. Образцы анализировались по 28 показателям качества и безопасности.

В итоге «проблемными» оказались пробы с 26 АЗС, причем в 16 образцах нарушения обнаружены сразу по нескольким показателям. В некоторых случаях содержание массовой доли серы (самое расхожее нарушение) превышало норму более чем в 50 раз.

Обнаружились и нарушения, которые видны и без анализов. На некоторых АЗС информация, указанная в кассовом чеке, не совпадала с той, что значилась в паспорте качества топлива. Что само по себе уже тревожный знак. На ряде АЗС паспорта качества оказались просроченными. А на некоторых «прикрывались» паспортами более крупных сетевых компаний, к которым не имели никакого отношения — типа потребитель не разберется.

Основные выводы таковы. В Роскачестве рекомендуют все-таки отдавать предпочтения сетевым АЗС. Все (!) зафиксированные нарушения были именно на мелких несетевых заправках. Причем цена топлива абсолютно значения не имела.

Второй момент, на который хотели бы обратить внимание автомобилистов эксперты Роскачества, - паспорт качества топлива, который на АЗС должны предъявить по требованию потребителя. Тут все просто. В большинстве случаев на заправках, где паспорт качества был просрочен или отсутствовал, топливо и оказалось «с подвохом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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