2019-10-17T13:00:31+03:00
Общество

Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Игорь ЯКУНИН
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Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов.Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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СКОРОСТЬ — ВЫШЕ?

- С руководством «Автодора», думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам. Будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч, - заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Предполагается, что сначала это будет эксперимент. И запустят его на трассе М-4 «Дон», по которой миллионы россиян едут с мая по сентябрь на курорты Краснодарского края и Крыма и обратно. А также на трассе М-11 Москва- Питер, по который круглый год идут неиссякающие караваны машин..

КАМЕРЫ — НАДЕЖНЕЕ?

- Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны людей будет меньше, — так глава ГИБДД прокомментировал решение о том, что с 2020-го на крышах патрульных машин появятся новые комплексы замера нарушений скорости - взамен печально известных «треног» на обочинах.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПОВЫСИТСЯ!

Прокомментировать заявления генерала Черникова «КП» попросила эксперта по безопасности общественного движения Константина КРОХМАЛЯ:

- Повышение разрешенной скорости на автострадах до 130 км в час — давно назревшая мера?

- Наконец то до Автодора вкупе с ГИБДД дошло, что на хороших трассах высокая скорость не ухудшает, а только повышает безопасность движения. Можно привести пример немецких автобанов, где количество аварий на скоростных трассах стремится к нулю. У нас же на дорогах бьются, в том числе из-за хаоса со скоростным режимом, когда возникают ограничения в 90 км в час и даже меньше.

- Но почему пока это введут лишь на М-4 и на М-11?

- Осторожничают. Считаю, надо такое правило, увеличение скоростного режима, вводить на всех нормальных скоростных федеральных трассах. Это снизит количество ДТП на 10-15 процентов сразу же. Если же трасса скоростной по факту не является — так назовите ее проселочной дорогой. Да, и камеры снимать не надо - просто перенастроить их на 130. А желающие «пролететь» под 200 км в час — пожалуйте в кассу.

- Кстати о камерах - патрульные машины ГИБДД получат новые аппараты фиксации скоростного режима…

- Хорошо, что руководство этой службы занимается полезным делом. Вот только не было сказано о скрытом патрулировании, которое ввели несколько лет назад. Машины инспекторов должны были на трассах нарушителей определять — тех ,кто в шашечки играет, скоростной режим грубо нарушает. Так вот - эта история не удалась. И сейчас об этом стараются не вспоминать. Потому новые камеры на машинах вместо треног нужны срочно — чтобы сбить накал недовольства автолюбителей. О чем на Госсовете в июне этого года уже говорил президент .

ИСТОЧНИК KP.RU

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