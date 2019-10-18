Шишкин лес: В Москве школьники выращивают кедровые деревья из орешков

В доброй сказке про Золушку всего три орешка помогли сотворить настоящее чудо. Но взрослые редко верят в сказки. Зато дети – верят, и еще как! С помощью кедровых орешков школьники Москвы задумали небывалое – вырастить в мегаполисе настоящий лес! Конечно не одни, а при помощи «добрых волшебников» - авторов проекта «Кедровая тропа Москвы», который получил президентский грант.

Основная идея проекта состоит в том, чтобы переключить внимание юных москвичей с виртуального мира, отвлечь от гаджетов и социальных сетей и поближе познакомить с реальным миром и его природой. Первый шаг к этому как нельзя прост, но очень символичен - собственными руками малыши, детсадовцы и школьники, на специально организованных мастер-классах сажают кедровые орешки, кедровые сеянцы и кедровые саженцы, а потом ухаживают за ними. Когда деревья окрепнут, дети высадят подросшие кедры там, где они гуляют – у дома, на детской площадке, под своим окном. Организаторы уверены – такое занятие поможет пробудить лучшее и в детях, и во взрослых. А еще благоприятно скажется на экологии города.

Проект «Кедровая тропа Москвы» получил президентский грант. Фото: vk.com/kedrovaya_tropa

- Не редкость, что простое человеческое общение в кругу семьи, со сверстниками, и прогулки на природе заменяют взгляды на экраны планшетов, электронных игрушек. Московские дети - не исключение. Нам очевидно, что ребенок, не имеющий доступа к земле, не сможет полюбить Родину: душой к асфальту не прикоснёшься, только к земле. Как же дать понять детям, зачем растёт дерево, лес? Надо вернуть детям детство с цветущим садом и прогулкой по земле, - уверены авторы проекта.

Одной высадкой деревьев авторы проекта не ограничиваются. Они также организуют экомаршруты по Москве – оказывается, в столице есть немало кедровых рощ и аллей, где можно погулять с детьми! Например, в Измайловском парке или в Александровском саду. На такие экскурсии москвичи записываются целыми семьями. Ведь от экскурсоводов узнаешь новое не только про экологию, но и про историю страны и родного города.

- Очень интересно было пройти по Кедровой тропе. Кедры - да, здорово! Удивительно, что они как-то смогли сохраниться в мегаполисе. Но было интересно, вдохновляешься, - поделилась впечатлениями одна из участниц экскурсии Ольга Ткачук.

Помогает развивать и творческую жилку в детях – для этого среди московских школьников проводят конкурс рисунков, песен, стихов и рассказов, фотографий и мультфильмов. Стать участником может любой москвич в возрасте от 5 до 12 лет, который приготовит свою творческую работу в одной из номинаций. Главное, чтобы работа раскрывала основную цель конкурса – вдохновляла людей на посадку своего кедра.

Дети следят - как растут их маленькие деревца Фото: vk.com/kedrovaya_tropa

Работы будут оцениваться и жюри, и зрителями. Итоги конкурса, как и положено в сказке, будут подведены в конце года на «Кедровом балу», где победители получат в подарок саженец сибирского кедра в горшочке, который они смогут посадить в выбранном ими месте. Но самое главное, они получат понимание, что даже еще совсем маленький человек может многое изменить к лучшему. И как из маленького орешка может вырасти сильное могучее дерево, так из ребенка – сильный и добрый человек.