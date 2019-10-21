Как стресс влияет на организм

Самые частые стрессовые ситуации, в которых может оказаться каждый – мелкие бытовые ссоры, пробки на дорогах, напряженная работа, финансовые трудности и проблемы в семье. Если они постоянно повторяются, стресс может стать хроническим и, суммируясь с другими факторами риска, приблизить начало болезней, предрасположенность к которым есть у человека. О том, как меняется организм под действием стресса и какие показатели стоит проверить, если режим перегрузок не прекращается, рассказал врач-терапевт лаборатории «Гемотест» Иван Попов.

Кортизол

«Гормон стресса» вырабатывается не только при повышенных нагрузках – в «мирное время» он нужен организму для выполнения множества функций: запасания энергии, контроля тонуса сосудов, засыпания и пробуждения. В экстренных ситуациях его концентрация повышается, чтобы помочь организму адаптироваться к изменениям, но быстро приходит в норму, когда жизнь возвращается в привычный ритм.

Несколько исследований показали, что хронический стресс снижает иммунную защиту организма – существует теория, которая объясняет это именно гормональным дисбалансом, к которому приводит выброс большого количества кортикостероидов (в том числе кортизола). В результате ослабления иммунитета, спровоцированного стрессом, человек чаще болеет простудными заболеваниями. Регулярный длительный стресс может стать одним из факторов развития хронических болезней.

Тестостерон

Этот половой гормон есть и в мужском, и в женском организме: первому он нужен для развития костной и мышечной ткани и производства сперматозоидов, второму – для распределения жировой ткани, регулирования полового влечения.

Привести к понижению уровня тестостерона могут разные факторы: лишний вес, неправильное питание, сидячий образ жизни – и регулярный стресс. Как показывают исследования, снижение тестостерона при хронических стрессах тоже связано с образованием большого количества кортизола: он препятствует выбросу сразу нескольких гормонов, которые синтезируются в головном мозге, в первую очередь гонадолиберина. Это приводит к уменьшению концентрации половых гормонов – и «мужского» тестостерона, и «женского» эстрадиола. Нарушение их баланса может стать причиной уменьшения полового влечения, эректильной дисфункции у мужчин, мужского и женского бесплодия.

Гормоны ТТГ и Т4

Согласно последним исследованиям, длительный стресс может влиять на иммунную систему человека – не только напрямую, но и косвенно, через нервную и эндокринную системы. Важные звенья последней – гипофиз и щитовидная железа. Первый вырабатывает тиреотропный гормон (ТТГ), основная функция которого – поддерживать постоянную концентрацию гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 (т. н. тиреоидных гормонов). Они нужны организму, чтобы контролировать рост и развитие основных тканей и органов, работу центральной нервной системы, поддерживать минеральный, белковый, жировой и углеводный баланс.

Изменения в работе иммунной системы, накладываясь на генетическую предрасположенность, могут способствовать развитию аутоиммунного заболевания щитовидной железы – диффузного токсического зоба (заболевание, при котором образуется большое количество тиреоидных гормонов). Оценить работу щитовидной железы можно по уровню ТТГ, Т3 и Т4.

Гликированный гемоглобин

Во время стресса повышаются уровни гормонов кортизола, адреналина и норадреналина. Если их концентрация не снижается долгое время, у людей, предрасположенных к развитию диабета второго типа, повышается риск развития заболевания. О такой предрасположенности может говорить наличие родственников, которым был поставлен аналогичный диагноз, постоянно повышенное артериальное давление (гипертоническая болезнь), низкая физическая активность, лишний вес. К набору веса тоже может приводить стресс: у некоторых людей есть склонность «заедать» проблемы большим количеством сладкого или фастфудом.

Для выявления риска диабета оценивают состояние углеводного обмена. Для этого нужно сдать анализ не только на уровень сахара (глюкозы), но и на гликированный гемоглобин – это показатель, который отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца.

Холестерин

Повышенный уровень адреналина, кортизола и некоторых других гормонов, которые активно выбрасываются в кровь во время стрессовых ситуаций, приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению уровня артериального давления, оказывает влияние на развитие воспаления сосудистой стенки.

Кроме того, длительный стресс может стать пусковым механизмом для нарушения обмена липидов – «хорошего» и «плохого» холестерина. В результате «плохой» начинает откладываться в стенках сосудов и образует в них атеросклеротические бляшки, ухудшающие кровообращение. Такие изменения могут грозить развитием ишемической болезни и ее последствий, инфарктов и инсультов. Для их профилактики нужно следить за уровнем липопротеинов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности, триглицеридов.

Материал подготовлен при поддержке лаборатории «Гемотест»