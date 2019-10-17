ФСБ: Американцы делятся с Россией информацией о террористах

После 18-го совещания руководителей спецслужб в Сочи директор ФСБ Александр Бортников заявил, что его подчиненные регулярно получают оперативную информацию от американских коллег, которая касается террористической защищенности.

- С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от той ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами. Совсем недавно они предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны. Мы всегда подчеркивали, в том числе и американская сторона должным образом относилась к этому, то, что политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной. От этого зависит очень много, - заявил директор ФСБ России.

Он пояснил, что взаимодействие поддерживается давно, регулярно на официальном уровне экспертами и руководителями специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, с Федеральным бюро расследований, с Агентством по противодействию наркотикам.

Бортников подчеркнул, что "примеры содействия друг другу в первичном получении информации о готовящихся атаках либо расследования преступления в нашей практике имеются".

Напомним, в 2017 году США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а сотрудники ФСБ предоставили ФБР информацию по расследованию теракта на марафоне в Бостоне.

- Польза от этого очень существенная, во всяком случае, мы очень признательны нашим коллегам за тот объем информации, который они представляют нам. Мы не остаемся в долгу, оказываем помощь и поддержку в том числе в информировании наших партнеров по любым проявлениям и угрозам, с которыми мы сталкиваемся и той информации, которую мы получаем, - отметил Бортников.