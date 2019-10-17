Обезьяньи проделки и рука в поисках тела

Один из лучших фильмов программы «Крадущийся тигр» - индийский под удивительным названием «Eeb Allay Ooo!» Пратека Ватса. Странные слова, вынесенные в его название, обозначают звуки, которые издают, чтобы отпугивать обезьян, невероятно обнаглевших на улицах Дели. Бороться с ними более радикальным образом не позволяет божественный статус этих человекообразных животных. Герой, приехавший в столицу из деревни, не может найти себе лучшей работы, но и эта у него не ладится: обезьяны его не боятся и в грош не ставят - так же, как, впрочем, и люди. Он силится изобрести креативные способы работы с животными, то отпугивая их постерами с изображениями их же собратьев, то притворяясь огромной обезьяной, но все это не находит понимания у начальства. В финале становится ясен неутешительный месседж фильма: в Индии, как и, наверное, в любой стране некоторым лишенным прав и кастовых привилегий работягам приходится хуже, чем уличным обезьянам. Тех-то хоть кто-то считает божествами и задабривает бананами. Теплая, заинтересованная интонация по отношению к бесправному пролетариату роднит этот фильм с работами Кена Лоуча, британского певца больших бед и мелких радостей рабочего класса.

Полнометражный мультфильм «Я потерял своё тело».Фото: кадр из фильма

На другом конце широкого спектра кино, продемонстрированного фестивалем в Пиньяо, - показанный в секции лучшего с других фестивалей французский полнометражный мультфильм «Я потерял своё тело» (J'ai perdu mon corps) Жереми Клапана, выигравший ранее Неделю критики в Каннах. Он тоже посвящен людям рабочих профессий: в центре деликатного повествования - оставшийся без родителей юноша симпатичной арабской наружности по имени Науфэль, сменивший работу курьера по доставке пиццы на статус ученика столяра и в процессе работы по дереву потерявшем кисть руки. Повествование ведётся от лица этой отделенной от него части тела. В фильме много действующих лиц, нечасто встречающихся в анимационном кино, - кроме отрезанных частей тела, это и выдавленные глаза, и мечтающие сожрать отчаянно пытающуюся воссоединиться со своим хозяином руку крысы, и много ещё столь же обаятельных персонажей. Но сюрреализм фильма преодолен его человечностью, он пронизан светлой атмосферой поиска себя юностью, первой любви, преодоления самых жестоких потерь, необходимости жить дальше. Кино, ничем не уступающее игровому по психологической проработке характеров, тем не менее могло состояться только как анимационный фильм: в игровом кино отрезанная конечность едва ли могла претендовать на место главной героини.