Первый российский брокер, получивший листинг на Nasdaq

Еще десять лет назад весь коллектив ИК «Фридом Финанс» умещался в небольшом офисе. На этой неделе, на одиннадцатом году существования, команда разросшегося Freedom Holding Corp. в торжественной обстановке получала поздравления от Энди Холла, вице-президента главной технологической биржи мира – Nasdaq. «Случай вашей компании уникален, и никто не может это отрицать, ваша история впечатляет», - заметил Холл.

История действительно неординарная, а поздравления заслуженные, ведь Freedom Holding Corp. стал первой инвестиционной компанией из СНГ, которая получила листинг на Nasdaq. Торги акциями под тикером FRHC были запущены на площадке 15 октября, а семиметровая интерактивная панель на здании Nasdaq засветилась приветственными словами в адрес команды холдинга «Nasdaq welcomes Freedom Holding Corp.»

Для Freedom Finance, работающей в 7 странах мира, это, безусловно достижение. Однако нужно смотреть на ситуацию шире. На деле в нынешних условиях и международной обстановке выход российской в своих истоках компании на американскую фондовую площадку – событие, заслуживающее отдельного внимания. Freedom Finance, которая на протяжении всей своей истории стремилась делать что-то инновационное – первые в организации доступа на зарубежные рынки, первые в экспертизе по IPO, создатели первого онлайн магазин акций для розничных инвесторов, - на этот раз замахнулись на совсем глобальную задачу. Теперь холдингу предстоит быть лицом молодых, амбициозных финансовых компаний из России. Это большая честь и большая ответственность.