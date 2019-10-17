Космическая мода-2019: трехцветные скафандры и спортивные костюмы

На днях, по сути, состоялась первая неделя космической моды. NASA показала скафандры, в которых экипажам предстоит высадиться на Луну. А сэр Ричард Брэнсон щеголял в костюмах от Under Armour - мол в этой одежде предстоит летать участникам его проекта Virgin Galactic.

Если припомнить недавние показы скафандров от Space X и Boeing, интересная картина вырисовывается.

Для прогулок по Луне

Американцы собираются снова высадиться на Луну всего лишь через пять лет. Правда, лунный корабль «Орион» еще толком не испытывался в боевой обстановке. Да и ракеты под него все нет. Самое время подумать об одежде.

Лунный скафандр для высадки на спутник тоже не окончательный вариант. Но надо же показывать, что работа идет.

Лунный скафандр для высадки на спутник тоже не окончательный вариантФото: NASA

Заходят в скафандр сзади, через специальную дверцу, как в советских скафандрах «Орлан» для выхода в открытый космос.

Но в этой модели посредине не широкий модный пояс, а гермоподшипник, который дает телу большую свободу, чем в скафандрах, в которых выходили астронавты в первых лунных экспедициях.

На груди - дисплей, показывающий работы всех систем и панель управления ними.

Забрало шлема пока классическое. Но, видимо, боевой образец будет со щитком, на который нанесут напыление из золота. Иначе солнце будет слепить астронавтов.

Ранец для системы жизнеобеспечения поставили почти на голову десантника. Для того, чтобы лучше поддерживать равновесие во время прогулки.

И, чтобы было повеселее, внешний слой сделан из материала трех разных цветов.

Ну а еще показали полетный скафандр для нового корабля. Оранжевенький. И тут мы вспоминаем, что скафандры первой шестерки российских космонавтов были… оранжевые. Вернее, оранжевым был специальный верхний слой, чтобы приземлившегося человека было видно издалека.

Американцы доработали полетный скафандр таким образом, чтобы при аварии астронавт не смог получить травмы. В случае ЧП в нем можно находиться до шести дней.

При этом скафандр может уберечь от повышенной температуры и защищает от радиации. Перчатки для скафандра сделаны из специального материала, который при этом позволяет работать с легко управляться с переключателями, кнопочками и сенсорными устройствами.

Полетный скафандр для нового корабля NASA

Для подскока на орбиту

Компания Virgin Galactic тоже пока не объявила дату первого полета в космос с туристами. Хотя еще десять лет назад начала запись экстремалов и собирала с них по 250 тысяч долларов.

Зато владелец компании упорный Ричард Брэнсон сам показывал костюмы, которые будут надеты на туристов (если полеты все-таки состоятся). Сделаны они в содружестве с известным производителем спортивной одежды Under Armour.

На премьере в костюме попозировал даже сам сэр Ричард Брэнсон

Конечно, новые ткани, обеспечивающие контроль температуры тела и потоотделения. Конечно, специальные подкладки. И даже кнопка для рации. А в прозрачный карман, расположенный у сердца, можно положить фотографии родных и близких.

Обувь напоминает ботинки гонщиков. На стельках напечатана цитата Исаака Ньютона, близкая по духу Virgin Galactic: «Мы стоим на плечах гигантов».

В комплект еще входит специальное белье, которое «способствует улучшению функций организма и кровотока при перегрузках и в условиях невесомости».

Для меня же важно, что Брэнсон принял решение возить туристов без герметичных скафандров. Да, в невесомости они будут находиться 4-6 минут. Но будет еще набор высоты и планирование на аэродром…

Мужской вариант костюма для Virgin Galactic

И тут мы вспоминаем советский космонавтов Волкова, Добровольского и Пацаева, которые погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата (а были они без скафандров). Правда, у них, как считают специалисты, разгерметизация произошла на высоте около 150 км, а Virgin Galactic в лучшем случае подбросит туристов до 100. Но все-таки стоит ли рисковать?

А, может, проще купить красивые костюмы участника полета и вообще никуда не лететь? Костюмы, кстати, можно будет приобрести и тем, кто не заплатил за участие в миссии.

Женский костюм для Virgin Galactic

Синенький он был

А раз пошла уж такая тема, стоит вспомнить и новенькие, еще не испытанные в реальном полете скафандры (настоящие скафандры, а не полетные костюмы!) от SpaceX и Boeing. Если все пойдет хорошо, испытания кораблей этих компаний состоятся уже в этом году. Ну а в следующем на них уже полетят астронавты.

Boeing собирается одевать экипажи своего Starliner в скафандры с неожиданным названием «Боинг голубой». В их разработке участвовал астронавт Крис Фергюсон.

Главные особенности модели – легкий пенопластовый шлем, специальные накладки, обеспечивающие подвижность суставов в плечах и локтя. А еще перчатки, в которых можно работать с сенсорными экранами.

Boeing собирается одевать экипажи своего Starliner в скафандры с неожиданным названием «Боинг голубой»

К ногам прикрепят небольшие контейнеры со средствами выживания – они могут понадобиться в случае аварийного приземления. (У наших космонавтов носимый аварийный запас находится в отдельном чемоданчике).

Но, по сути, скафандры мало чем отличаются от предыдущих моделей. Разве что цветом и расположением аварийного запаса.

Скафандр Space X на фоне корабля

А вот Илон Маск, как всегда, решил выпендриться. Его скафандры напоминают одежду пришельцев. Вытянутый, затемненный шлем. Облегающие формы костюма. Не случайно над ним работал дизайнер Хосе Фернандес, который придумывал одежду для героев фильмов «Бэтмен против Супермена», «Капитан Америка: Гражданская война», «Трон: Наследие», «Обливион».

Особенности скафандра, которые особенно подчеркиваются на сайте Space X:

- Шлем напечатан на 3D принтере.

- В перчатках можно будет управляться с сенсорным экраном.

- Огнестойкий внешний слой.

- Одна точка фиксации астронавта в кресле.

- Специальные ползунки для крепления ног на подножке.

Шлем напечатан на 3D принтере

А у нас?

Не так давно был показан и новый яркий скафандр «Сокол-МП», разработанный в НПП «Звезда» для, как было сказано, пассажиров нового российского корабля «Орел». Подробности о скафандре пока не сообщаются.