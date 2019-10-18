Не жениться ему надо, а лечиться!

Наш автор задался вопросом: можно ли верить пляжным соблазнителям или лучше заранее исходить из того, что все они - вруны? Читателям на сайте тоже есть что сказать.

Маша:

Уже в первом предложении, когда речь зашла о том, что девушке уже под 50 и ей срочно нужно выйти замуж, было понятно, что ее ждут большие приключения. Хорошо что все это закончилось только разочарованием, а не какими-нибудь нехорошими болезнями или кредитами, взятыми на ее имя. Всем же давно известно, что аниматоры - они же альфонсы.

Владислав:

Прочитал эту историю и поразился: еще такое существует. Какой-то привет из 90-х, когда наши женщины считали турецких мачо лучшими из мужчин.

Константин:

Мне кажется, что если бы женщины не жили иллюзиями, которые подпитываются романтическими бреднями из мелодрам и любовных романов, а знали, что мужчинам в первую очередь интересны молодость и красота, а если у тебя ее нет, значит, им нужно что-то другое, материальное, то жить было бы проще. А то каждая думает: ну, ок, пусть мне 50, но я все равно мамина принцесса.

Мириам - Константину:

Очень циничный и хамский подход к женщине. Уверена, что вы, Константин, не женаты.

Василиса:

Удивительно, что это написано женщиной. Потому что к 40 годам, как правило, уже все испробовано, уже ценишь одиночество и личный комфорт, а в мужчине привлекают искренность и умение заботиться. И ни одна взрослая женщина не поведется на дешевые ухаживания юнца, ну оно ей надо?!

Историей Ирины, парень которой слышал голоса в своей голове, принимал пищу по часам и любил слушать мантры, автор предлагает всем читательницам все-таки доверять своему внутреннему голосу, который настаивает, что в таком парне явно что-то не так.

Наташа:

Удивительно, почему она не убежала от него уже после его заявления, что он девственник? Это что за такие чистые идеалы, ради которых он хранил себя? А уж после голосов в голове надо было хватать беретку и бежать!

Валерия:

Судя по рассказу, у парня явно психическое расстройство, и ему нужна помощь специалиста, а не женитьба.

Карина:

Прочитала и вспомнила своего бывшего, у которого глаза наливались кровью, когда я кухонное полотенце вешала на стул, а не на специальный крючок над раковиной. А потом мы пришли в гости к его маме, а у нее все полотенца на крючках по ранжиру. Посидела я, подумала, не, эта семья мечты не для меня.

Нелли:

А у моего парня было собрание солдатиков, и он иногда запирался в комнате и играл с ними. Но расстались мы не поэтому, он начал сильно жаться по деньгам, и я решила, что солдатики плюс жмотство - это уже чересчур.

Марина:

Мой парень тоже читает мои CMC, и это постоянный повод для ссор. Мне вообще-то нечего скрывать, но и позволять настолько влезать в мою жизнь я не готова.

Можно ли ужиться с женщиной, которая вечно всем недовольна? У читателей kp.ru есть ответ на этот вопрос.

Паша:

Интересно, а когда Максим много лет терпит такую жену-истеричку, он думает о том, какими вырастут его дети? Все-таки там сценарий поведения нездоровый, и я уверен, что им, глядя на такую маму, трудно будет найти себе пару. Или это будут такие же больные отношения.

Светлана:

Создается ощущение, что Максим просто мазохист, ему нравится, как с ним себя ведет жена.

Александр:

Раз живем с тем, кого выбрали, - значит по большому счету все устраивает.

Антон:

Все так удивляются, что с такими скандалистками живут, типа, это редкий случай, да такое происходит сплошь и рядом. Мужчины почти всегда выбирают тех, кто похож на их маму. И если мама подобным образом себя вела с ребенком, то он всю жизнь будет искать ту, что своим поведением повторяет самого близкого человека.

Ника - Антону:

Я в это не верю, скорее выбором недовольной женщины мужчина себя за что-то наказывает. А может быть, у него низкая самооценка и он считает, что заслужил только такую истеричную особу.

Кирилл:

Зато с такой женщиной никогда не заплесневеешь от скуки. Каждый день - праздник фейерверков!

Сергей:

У моего деда первая жена была скандалистка, так он ее запер в сарае на два дня. И все! Женщина-претензия превратилась в зайчика. Только он с ней все равно развелся, оказалось, что вместе с этой импульсивностью ушла и страсть.

Марина:

Истерики редко происходят действительно из-за того, из-за чего их закатывают, поэтому если женщина вдруг начала «исполнять спектакль», значит, когда-то раньше вы сильно ее обидели, и теперь она нашла повод для скандала.

Света:

Не истеричка, а впечатлительная мадам! Это же вопрос интерпретации.