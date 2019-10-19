2019-10-19T08:38:03+03:00
Спорт

Американка Брэйди Теннелл выиграла короткую программу на Skate America, россиянок нет даже в тройке

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева попытаются взять свое в произвольной программе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Брэйди Теннелл установила личный рекорд.Брэйди Теннелл установила личный рекорд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лас-Вегасе завершился первый день соревнований первого этапа Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Последними на лед выходили девушки со своей короткой программой. И здесь все специалисты с большим интересом ждали противостояние Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. Ученицы Этери Тутберидзе и Алексея Мишина должны были выяснить, кто из них лучшая. В сентябре на турнире в Италии победа осталась за юной Щербаковой по итогам двух выступлений. Но в Лас-Вегасе в короткой программе в лидеры вышли совершенно другие спортсменки.

Щербакова появилась на льду последней в первой разминке. И шестой стартовый номер оказался по-своему несчастливым для Ани. Она упала, допустила ряд ошибок и завершила выступление с довольном скромной суммой в 67,60 балла. Щербакова возглавила турнирную таблицу после первой разминки, но это было слабым утешением - впереди было еще шесть фигуристок.

Елизавета Туктамышева тоже не особо хорошо показала себя. Хотя она начала выступление с тройного акселя, в итоге получила от судей 67,28 балла.

Перелом пошел после выступления японки Вакабы Хигучи. Она первой заработала больше 70 баллов. И затем - ей ответила Брэйди Теннел из США. 75,10 балла получила американка. Это - ее личный рекорд! До того лучшее достижение Брэйди было в 74,81 балла и было установлено на командном чемпионате мира 2019 года. В итоге ей смогла ответить на должном уровне лишь Каори Сакамото, получившая от судей 73,25 балла. Третьей после первого проката идет Хигучи - 71,76.

К большой неожиданности для многих россиянок не оказалось в тройке призеров. Аня Щербакова - четвертая, у нее 67,60 балла. Следом идет Елизавета Туктамышева - 67,28. А Станислава Константинова только на 11 месте - 48,27 балла.

Уже завтра в Лас-Вегасе девушки представят свою произвольную программу. Она начнется вечером 19 октября, когда по московскому времени будет уже 7 часов утра воскресенья 2- октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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