«Слепой квест»: как волонтеров погружают в мир незрячих

Стиви Уандер, Гомер, Андреа Бочелли – что объединят этих людей? Безусловно, огромный талант и страсть творить. А еще, оказывается, все они, по разным причинам были незрячими.

Обычному человеку обычно страшно даже представить – как это, жить в полной темноте. Но чтобы понять людей с нарушениями зрения, нужно не просто представить, а именно погрузиться в их мир. В этом, во всяком случае, уверены сотрудники Пермского общества слепых, которые при поддержке фонда президентских грантов разработали уникальный проект - «Слепой квест».

Организаторы объясняют: зачастую инвалид по зрению сталкивается с неадекватным восприятием окружающих. Незрячим сложно путешествовать, трудоустраиваться, а иногда даже банально выйти из дома и сделать покупки в магазине.

- Потеря зрения полностью меняет жизнь человека. Достаточно закрыть на минуту глаза и попробовать сделать самую простую работу по дому, чтобы в этом убедиться. Однако, вопреки существующему мнению, этот эксперимент совсем не означает, что после потери зрения человек становится беспомощным и его активная жизнь заканчивается. Конечно, это и очень тяжелая психологическая травма. Но возврат к самостоятельной, активной жизни вполне возможен. Пройдя курс реабилитации, незрячий человек сможет самостоятельно выполнять всю необходимую домашнюю работу, ориентироваться в городе, пользоваться общественным транспортом, делать покупки в магазинах, читать книги, пользоваться компьютером, получить образование, трудоустроиться, и многое другое. Современные методики и технические средства делают это возможным. Помочь незрячему человеку реабилитироваться, вернуться к полноценной жизни, одна из главных задач нашей организации, - объясняют авторы проекта.

Именно поэтому «Слепой квест» направлен на погружение волонтеров в мир незрячих. В рамках проекта волонтеры не только узнают о возможностях и проблемах людей с нарушениями зрения. Но и учатся оказывать реальную помощь незрячим и слабовидящим людям в самых разных ситуациях.

Фото: Пермская краевая организация ВОС

Так, на днях "Слепой квест" провели в городе Лысьва. В нем приняли участие шесть команд из шести молодежных и образовательных учреждений города. Ребят ждало восемь заданий: сыграть в футбол и дартс вслепую, расшифровать надпись по системе Брайля, разложить технические средства реабилитации по их названиям, вдеть иголку в нитку, не видя ничего, определить купюры с закрытыми глазами - и так далее. Пройти квест, научится чувствовать - в буквальном смысле, участникам помогали 15 инвалидов по зрению.

Кстати, после серии квестов и встреч, организаторы планируют снять видеоролики. Актерами здесь станут сами участники проекта: волонтеры и инвалиды по зрению. С ними затем сможет ознакомиться большое количество людей, в том числе, студентов и школьников.

ЦИФРА

45 млн. человек в мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас человек лишены зрения. И еще 135 млн. страдают различными дефектами зрения. А по прогнозам, число слепых людей на планете к 2020 году увеличится до 75 млн. человек, а слабовидящих – до 200 млн. человек.