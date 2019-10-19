2019-10-19T19:31:02+03:00
Политика

На Украине начали говорить правду о себе и власти

Порошенко врал, украинская артиллерия обстреливала мирные кварталы, «Штайнмайера» подписали еще 3 месяца назад и т.д. Но эта правда ничего не изменит.
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Порошенко на посту президента постоянно повторял, что Украина "выполняет Минские соглашения"Порошенко на посту президента постоянно повторял, что Украина "выполняет Минские соглашения"Фото: REUTERS
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Бывшая депутат Верховной рады Украины, бывшая осужденная российским судом и бывшая (пока) заключенная киевского СИЗО, обвиняемая в попытке государственного переворота экс-летчица Надежда Савченко давеча огорошила украинскую общественность ожидаемым, но все же неожиданным для этой общественности признанием.

- Изменилась ли риторика президента? Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их (Минские соглашения – прим. авт.) выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить, - заявила она в эфире популярного ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne.

Ни для кого в России она Америки не открыла этим признанием. Мы и раньше знали, кроме крайне упоротой либеральной части российской общественности, что Порошенко на посту лидера Украины стал патологическим лгуном. Он лгал по десяти раз на дню, о «российской агрессии», о «вторжении Путина», о победах Украины и т.д. Может, на Украине ему и верили. Тогда для этой публики слова Савченко – отрезвляющий ушат холодной воды за шиворот.

С другой стороны, Савченко, конечно, может пытаться так «подлизаться» к нынешнему гаранту Украины, выставляя его в выгодном свете, поскольку, как говорят в Киеве весьма осведомленные люди, Надя на свободе стала уже раздражающим фактором. Словно та муха, что ползает по стеклу, жужжит, а вылететь в окно не может. И вышла она из СИЗО в свое время лишь потому, что ей и Рубану, проходящему с ней по одному делу со смехотворными обвинениями (поставить на баржу миномет, из которого с баржи на Днепре обстрелять Верховную Раду, а потом ворваться в нее и добить выживших из стрелкового оружия) не стали продлевать арест. И в ближайшее время это могут быстро исправить.

Кроме Савченко, украинцам пришлось услышать еще один «кусок правды». Экс-депутат Луганского областного совета Андрей Недовес в беседе на популярном украинском шоу «Vласть vs Vлащенко» рассказал, как украинская артиллерия летом 2014-го обстреливала мирный Луганск из установок «Град».

- Основные обстрелы были ночью, - поделился он, заявив, что никакого военного смысла, вроде артподготовки перед наступлением, эти обстрелы не имели, а ставилась цель просто «уничтожить город». - Один обстрел «Града» попал в спальный район, так называемые южные кварталы... Эти ракеты летели через меня в этот день, и они все пришлись прямо в спальный самый густонаселенный район города. Через полчаса я поехал туда, и я забирал родственника, в багажнике своего джипа я его отвез в морг. Мы простояли там часа три, лежат два трупа. Второй труп рядом с ним – здоровый молодой парень лет двадцати, который шёл с коляской, и осколки «Града» пришлись ему, так получилось, что он закрыл ребенка с коляской своей спиной, своим телом.

А украинский политолог и блогер Александр Семченко в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» глядя в лицо собравшейся местной публике, и вовсе резал правду-матку, что называется, наживое и без анестезии.

- Когда Гиркин-Стрелков появился в городе Славянск? 13 апреля, через месяц после того, как начали формироваться добровольческие батальоны. У меня вопрос. Против кого формировались эти добровольческие батальоны, в частности на территории Крыма? - спросил он, напомнив, почему день добровольца на Украине стали отмечать 14 марта. - Что касается захвата администраций. Вы - львовяне, вам можно напомнить декабрь 2013 года, захват Областной администрации.

А теперь еще и оказалось, что Украина согласовала ту самую злосчастную «формулу Штайнмайера», из-за которой якобы ломаются копья, рвутся рубахи на груди (соседа, потому что своя ближе к телу) еще 3 месяца назад, а вовсе не 1 октября.

- Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции, - говорится в письме, которое представителю Украины в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме еще 16 июля сего года направил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. А к письму приложение, в котором указано, что «стороны обязаны подготовить правовые рамки для предоставления особого статуса» Донбассу.

- Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. «особый статус» (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы, - прямым текстом в приложении. То есть конкретику надо бы еще обговорить, а в целом документ уже принят.

На Украине сейчас действительно стали чаще говорить правду. Но не стоит обольщаться, ни в политике украинского руководства, ни в ситуации с Донбассом это вряд ли что изменит. Во-первых, потому что правда эта относится только к прошлому, пусть даже и совсем недавнему. А во-вторых, градус кипения ненависти, что к России, что к Донбассу, ничуть не снизился. И пусть кипит ею только относительное меньшинство, именно оно и продолжает заправлять всеми делами и направлять Украину на «верный», с их точки зрения, курс при согласии, полной пассивности или даже пассивном неодобрении большинства населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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