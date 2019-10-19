2019-10-19T22:18:50+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: Если мы провалим послание-рывок президента, мы будем не 5-е в мире, а 15-е

Об итогах прошедшего в субботу, 19 октября, Пленума ЦК КПРФ Генсек рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Лидер КПРФ Геннадий ЗюгановЛидер КПРФ Геннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, это - член КПСС с 1981 года...

- Да, Саш!

- ...партбилет N - э-э... 1300... ну, и так далее. Вот!

- Привет, Саш, ага.

- Сегодня же Пленум нашей родной Ленинской Коммунистической партии прошёл.

- Да, да, да...

- ... во главе с товарищем Зюгановым.

- ... да, прошёл.

- Вот самый главный итог этого... выдающегося события современности?

- Ну, тема была - ключевая.

- Так!

- Идейно-политические и организационные нравственные основы укрепления партии. Считаю, без этого невозможно иметь... Партии живут, если есть великолепные идеи, сильные кадры и ресурсы.

Вот наша партия отвечает всем этим требованиям. Но новая обстановка требует усиления всех направлений, хорошего молодого состава.

Мы только в этом году 25 тысяч молодых людей приняли в партию.

Но - ситуация резко обостряется. И, крайне важно, чтобы они понимали и знали свою историю, как это происходит, делали выводы и из ленинско-сталинской индустриализации, и из последующих этапов партстроительства...

Мы не нужны были Западу сильными - ни в имперском составе, ни в форме СССР, ни в нынешней РФ.

Поэтому - надо укреплять эти основы.

Мы подготовили программу "Десять шагов к достойной жизни". Уникальный опыт народных предприятий обобщили.

Обобщали опыт. Награждали людей. Наградили большую группу. Мы издали золотую медаль "150 лет Сталину" и "75 лет нашей Победы". Так что - если Гамов будет поддерживать, тоже будет награждён.

- А вы мне - какую?

- Как коллектив решит.

Ну, можешь нас поздравить - у нас 100 команд только по мини-футболу, мы - единственная партия, которая имеет огромный спортивный клуб для детей, для юношей... Вот мы стали серебряными призерами России, попали на европейское первенство.

Нам сказали - вы попали в "группу смерти", там Испания - главный призёр, бывшие чемпионы, и сборная Венгрии. Мы обыграли чемпионов - 3:0, венгров - 5:1, а с испанцами сыграли - 6:5 в нашу пользу. Так что - можешь поздравить.

- Поздравляю! Товарищ Генеральный секретарь! Вот я ещё хотел что? Обратил внимание - сегодня Пленум ваш проходил под "президентским знаменем" - это войти в "пятерку" ведущих держав мира. Я так понял?

- Ну, я хочу сказать - когда президент объявил, что надо войти в "пятерку"... ("Россия в течение 10 лет способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира, и мы это обязательно сделаем". Речь об этом шла в Послании Владимира Путина, с которым он обратился к Федеральному собранию в марте 2018-го. - А.Г.) Но, вообще-то, мы когда-то были первые, вторые..

Ну, надо преодолеть бедность, надо остановить вымирание страны, прорваться в новых технологиях.

Я тогда сказал - я тремя руками. (В смысле - "за". - А.Г.) Я сказал - я ждал это, как битвы орловско-курской.

Но, я вижу, - правительство проваливает сплошь и рядом. Я проанализировал бюджет на ближайшую трёхлетку - там никакого роста, ничего нет. Ни на науку, ни на образование...

Если мы провалим послание президента, мы будем не 5-е, а - 15-е. Это будет политический дефолт. Это будет тяжелейший удар по всей стране.

Вчера в Храме Христа Спасителя, где проходил Русский Национальный Собор, я, выступая, сказал: вдумайтесь, мы за 25 лет потеряли 20 миллионов русского населения. У нас 90-м году было 120 миллионов, а сейчас осталось 100 миллионов.

Надо срочно исправлять!

- ...Товарищ Генеральный секретарь! Я желаю нашей Ленинской родной...

- Вот так очень хорошо звучит! Нашей - нашей!

- ...Коммунистической партии...

- Очень приятно, понимаешь!

- Больших успехов. Слава КПРФ! Ура!

- Правильно! Давай! Есть. Пока...

Геннадий Зюганов - об итогах прошедшего в субботу Пленума ЦК КПРФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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