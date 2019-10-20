2019-10-20T01:17:16+03:00
Политика

В Сербии Медведева называли «дорогим другом» и аплодировали так, что премьер намекнул: «хватит!»

Премьер приехал на торжества по случаю освобождения Белграда от фашистов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Народные депутаты поразили Медведева теплым приемомНародные депутаты поразили Медведева теплым приемомФото: REUTERS
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В субботу в центре Белграда на билбордах красовались российские флаги - в столицу Сербии приехал премьер Дмитрий Медведев. Визит приурочен к 75-ой годовщине освобождения Белграда от фашистов.

- Для меня будет честью сказать «добро пожаловать» Дмитрию Медведеву, - написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в «Инстаграме» накануне визита российского премьера.

«СПАСИБО, ДРУЗЬЯ, ЗА ВАШЕ ОРУЖИЕ»

В Белграде Медведев был ровно 10 лет назад. Нынешний визит начался с посещения парада сербских вооруженных сил. Он проходил на военном аэродроме Батайница под Белградом. В смотре приняли участие почти 2,5 тысяч военных, 100 боевых машин, 25 вертолетов и самолетов. В параде также были задействованы предоставленные Россией Сербии в качестве военной помощи бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-35 и Ми-17. Был на параде и игровой момент - бойцы спецназа разыграли спецоперацию по захвату террористов.

- Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей, - поблагодарил на параде Вучич Россию.

Визит начался с посещения парада сербских вооруженных сил Фото: REUTERS

Визит начался с посещения парада сербских вооруженных силФото: REUTERS

«ПАЛАЧЕЙ В ЕВРОПЕ ОБЪЯВЛЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ГЕРОЯМИ»

Дмитрию Медведеву тоже было за что благодарить сербов.

- Хочу сказать слова благодарности за позицию Сербии, которая, несмотря на связанность с европейскими процессами, несмотря на мощнейший прессинг, не присоединилась к санкциям против нашей страны. Мы это будем ценить! - заметил Медведев, выступая в Скупщине Сербии.

По случаю приезда Медведева Скупщина объявила специальное заседание. Народные депутаты поразили Медведева теплым приемом. Они так долго и громко ему аплодировали при встрече, что премьер, казалось, даже смутился и показал руками, мол, хватит, хватит... Но депутаты все хлопали и хлопали.

- Около 8 тысяч советских солдат и офицеров покоятся на земле Сербии. И 4 тысячи из них погибли во время белградской операции, - напомнил Медведев.

Он поблагодарил сербов за хороший уход за могилами наших солдат. Премьер заметил, что в ряде европейских государств сегодня сносят памятники советским солдатам, а «палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями».

- Открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений, - отметил Медведев. - Цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права под надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные.

Визит Медведева приурочен к 75-ой годовщине освобождения Белграда от фашистов. Фото: REUTERS

Визит Медведева приурочен к 75-ой годовщине освобождения Белграда от фашистов.Фото: REUTERS

Как заметил Медведев, «все это создает условия для напряженности, для конфликтов, а в конечном счете, ведет к нестабильности во всем мире».

Медведев заявил, что Россия выступает за сохранение стабильности на Балканах.

Премьер также рассказал сербским депутатам, что Россия не чувствует себя наказанной из-за того, что Евросоюз свернул все форматы сотрудничества с нашей страной. Но отметил, что проблемы в результате возникли у обеих сторон - и у России, и у Евросоюза, что либо обсуждать стало сложнее. К тому же европейский бизнес потерял от санкций миллиарды евро.

- Мы против такого деструктивного подхода. Я не уверен, что от этого всем стало жить лучше, - сказал Медведев, выступая в субботу в Скупщине (парламенте) Сербии.

В РОССИЮ ВЕРНУТСЯ СЕМЬ КАРТИН РЕРИХА

Из Скупщины Медведев отправился на переговоры с Александром Вучичем. Вучич обращался к Медведеву не иначе, как «дорогой друг». 45 минут они разговаривали с глазу на глаз. А потом поучаствовали в подписании документов делегациями двух стран. Среди них - соглашение о предоставлении Сербии экспортного кредита на 172,5 млн. евро. Средства пойдут на строительство железной дороги до границы с Черногорией, создание Единого диспетчерского центра, электроинфраструктуры на участках Белград - Будапешт и Стара-Пазова - Нови-Сад. Также было подписано соглашение об упрощении фитосанитарного контроля для импорта сербских фруктов в Россию. Кроме того, сербы будут поставлять в Россию коньяк.

Вучич обращался к Медведеву не иначе, как «дорогой друг» Фото: REUTERS

Вучич обращался к Медведеву не иначе, как «дорогой друг»Фото: REUTERS

Подписано соглашение и в культурной сфере. Сербия до конца года должна передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист из древней кириллической рукописи - Мирославова Евангелия.

Прошли у Медведева и переговоры с его коллегой Аной Брнабич. Сербским премьером оказалась строгая женщина в черных брюках с лампасами.

- Мне приятно познакомиться с вами. И сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества, - обратился Медведев к Брнабич, которая 25 октября должна прилететь в Москву на подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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