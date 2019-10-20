Динамо - Краснодар 20 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Столичное "Динамо" перед перерывом на матчи сборных осталось без главного тренера. И вот к ним на "ВТБ Арену" приезжает ФК "Краснодар". Кубанцы входят в число топ-клубов РПЛ и попытаются продолжить свое нахождение в топах, добившись победы над "бело-голубыми". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Краснодар 20 октября 2019.

Статистика личных встреч Динамо - Краснодар 20 октября 2019

14 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. Только 3 победы на счету "Динамо", 6 - у "Краснодара", 5 раз матчи завершились вничью. Последняя победа "Динамо" датируется 31 августа 2014 года.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Краснодар 20 октября 2019

У "Краснодара" больше шансов на успех в игре с "Динамо".

Прогноз на матч Динамо - Краснодар 20 октября 2019

"Краснодар" одержит победу над "Динамо".

Время начала матча Динамо - Краснодар 20 октября 2019

Матч Динамо - Краснодар 20 октября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Краснодар 20 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Краснодар посмотреть 20 октября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Динамо - Краснодар 20 октября 2019

Трансляция матча Динамо - Краснодар 20 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.