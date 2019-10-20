2019-10-20T10:19:32+03:00
Общество

Когда в СССР Бога не было, молодежь рассуждала примитивнее

К такому выводу пришел наш корреспондент Николай Варсегов
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
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В советские времена, когда Бога не было, подростки смотрели на жизнь куда проще, если не сказать - примитивнееВ советские времена, когда Бога не было, подростки смотрели на жизнь куда проще, если не сказать - примитивнееФото: Михаил ФРОЛОВ
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Зашли с женой в известный общепит на Арбате. Рядом за столиком 4 паренька и девушка. Класс, похоже, 9-й. разговаривают громко.

- А вот кто из вас какой смерти больше всего боится? – спрашивает девушка.

Один отвечает, что больше всего боится утонуть, другой – сгореть заживо.

Девушка:

- А я боюсь быть убитой.

Друзья с ней не соглашаются: это же, дескать, так просто! Тюкнут сзади по голове, и никаких мучений. Девушка поясняет, что убивают по-разному.

И продолжает далее:

- Вот мы верим в Бога. Но откуда мы знаем, какой бог правильный? У мусульман Аллах, у буддистов Будда, у нас Христос. Если я, православная, умру, и окажется, что главный, например, Аллах. Значит, я неправильно верила? И я в ад пойду?

Мальчишки заспорили, один сказал:

- Только в нашей религии Сын Божий умирает страшной смертью за людей, а потом воскресает. У других такого нет. А потому наша религия правильная.

Они еще порядком порассуждали о богах и Боге, но никто из них, к нашему удивлению, Бога не отрицал. А после соседи наши сменили тему, задались вопросом: стоит ли жениться на умной девушке? Ведь женщина, чем умнее, тем больше требует от супруга, как жизнь показывает.

Разные варианты суждений посыпались. Иные девушки, например, только притворяются умными, а на деле глупы, ленивы. Тут надо еще правильно разглядеть.Один из мальчиков стал рассказывать, что этим летом был в мурманской деревне, где такая глушь, что до ближайшей школы 50 километров. Зато девушки там загляденье. Такие душою чистые, такие трудолюбивые, все по дому умеют делать.

Тут товарищ его прервал:

- Ну пригласишь ты ее в театр, ресторан, кино, о чем ты с этой чистой душой будешь разговаривать?

- Да, найду о чем!

- И о чем? Вы же с ней разных взглядов. Да и как с ней детей воспитывать?!

Тут у одного зазвонил телефон. А мы уже, отобедав, не стали дальше подслушивать.

Потом, гуляя по Арбату, еще долго обсуждали их разговор, спорили на темы Бога и поисков хорошей жены. И надо же, малолетки школьники нас на то настроили!

Сдается мне, что в наши советские времена, когда Бога не было, подростки смотрели на жизнь куда проще, если не сказать - примитивнее. Лично я не первый раз это замечаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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