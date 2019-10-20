"Терпеть, не расслабляться!". Щербакова показала характер на Гран-При США

В американском Лас-Вегасе завершился розыгрыш медалей на первом этапе серии Гран-При по фигурному катанию. Финалом всех выступлений были женские прокаты в произвольной программе. Первое выступление не задалось у россиянок - Туктамышева и Щербакова остались за пределами тройки призеров, а Станислава Константинова и вовсе стала предпоследней.

Но зато что же вышло во втором прокате у наших! 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова получила 160,16 балла за свой прокат, установив личный рекорд этого сезона. В своем выступлении она дважды исполнила четверные прыжки. И это позволило ей с большим отрывом занять первое место. Суммарно ее результат составил 227,76 балла.

Второй стала Брэди Теннелл, которой хватило запаса для выигрыша "серебра" - накануне она была первой, но после двух выступлений она стала второй. Американка суммарно получила от судей 216,14 балла. "Бронза" у Елизаветы Туктамышевой - 205,97 балла. И это при двух тройных акселях.

- До конца программы ехала с мыслью: «Терпеть, терпеть, не расслабляться». Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Встав в последнюю позу, я наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась, - сказала после выступления в интервью Sport24 Анна Щербакова.

Следующий этап Гран-При пройдет через неделю - с 25 по 27 октября все фигуристы отправятся на "Скейт Канада". А там будет новая интересная дуэль - Евгения Медведева против восходящей звезды фигурного катания Александры Трусовой, которая работает в группе у тренера Этери Тутберидзе.