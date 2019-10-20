2019-10-20T12:42:29+03:00
Спорт

Российская фигуристка с меняющим цвет платьем выиграла этап Гран-При в США

15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова победила на первом серьезном взрослом соревновании в жизни
Сергей КИРИЛЛОВ
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Анне Щербаковой зал аплодировал стояАнне Щербаковой зал аплодировал стояФото: REUTERS
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Это фурор! Судьи еще долго пересматривали элементы ультра-си в исполнении Анны Щербаковой, пытаясь найти хоть какие-нибудь огрехи, а дворец спорта в Лас-Вегасе аплодировал стоя. Спектакль, который только что выдала 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе просто не мог оставить равнодушными любителей фигурного катания.

Вчерашняя юниорка на первом же своем взрослом этапе Гран-при первой в истории исполнила в одной программе два четверных лутца, один из которых в каскаде! Но дело даже не в потрясающей сложности, а в том, как органично эти прыжки были вплетены в саму программу. А добило зрителей и судей сказочное переодевание фигуристки во время одного из вращений. И это чудо случилось не в показательной программе, а в самый серьезный момент соревнований.

КОНЕЦ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЕ

После короткой программы Анна Щербакова шла только на четвертом месте, проигрывая американке Брейди Теннелл 7,5 баллов. Судьи явно попредержали в первый день и вторую нашу участницу Елизавету Туктамышеву, расположившуюся сразу за Щербаковой. Судьи как будто специально старались создать гандикап хозяйке соревнований.

Но после произвольной в исполнении Щербаковой о Теннелл, казалось, просто забыли, и все припасенные игрушки высыпались в ноги новой ледовой королевы. Российская звездочка в произвольной набрала 160 баллов и намного обошла американку.

ЧЕМПИОНКИ, ТРЕПЕЩИТЕ

А вот Елизавете Туктамышевой, которая великолепно исполнила несколько каскадов со всевозможными тройными прыжками, все же по сумме осталась третьей. Но и этого было достаточно, чтобы показать, что наше женское одиночное катание находится на недосягаемой высоте.

Елизавета Туктамышева завоевала бронзу Фото: REUTERS

Елизавета Туктамышева завоевала бронзуФото: REUTERS

А ведь это еще не выходили на лед наши признанные лидеры — олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другая юная воспитанница Тутберидзе Александра Трусова, уже вошедшая в Книгу Рекордов Гиннесса, как первая исполнительница четверных.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Медведеву и Трусову, мы, кстати, увидим уже на этой неделе на втором канадском этапе Гран-при. Загитова начнет с третьего этапа во Франции (1 — 3 ноября).

Но теперь даже им придется не просто. Все помнят, как в декабре прошлого года Анна Щербакова, тогда еще выступавшая по юниорам, обыграла всю эту звездную компанию. Тот взлет специалисты посчитали если не случайностью, то единичным эпизодом. Но теперь вопрос — кто первый конек России — вновь стал ребром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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