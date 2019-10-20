2019-10-20T16:56:20+03:00
Общество

Власти придумали новый способ проверять счетчики на воду

Юридическую силу будет иметь только запись в электронной базе данных
Влад СМЕРТИН
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Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство уже внесло в ГосдумуЗаконопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство уже внесло в ГосдумуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поверка счетчиков на воду в ближайшее время перейдет в Интернет. Точнее, инспекторы как и раньше будут ходить по квартирам, но все записи по итогам своих визитов будут делать в специальной электронной базе данных Росстандарта. А бумажные свидетельства постепенно уйдут в прошлое.

- После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, - рассказал руководитель «Росстандарта» Алексей Абрамов «Российской газете». - Эта записать как раз и будет единственным подтверждением факта проверки прибора.

В бумажном виде документ тоже могут выписать — но только по желанию хозяина квартиры.

Результаты проверок и сейчас вносят в электронную базу данных, но записи эти носят справочный характер, да и пока они отобразятся в реестре, пройдет несколько дней. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы обновленная система функционировала в режиме онлайн. А законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство уже внесло в Госдуму.

Затеяли все это чиновники не из любви к цифровым новинкам. Дело в том, что пышным цветом цветет бизнес мошенников, которые выписывают людям липовые свидетельства о поверке счетчиков.

Просто приходят в квартиру и говорят, что пришло время проверить устройство. Разумеется, не за бесплатно. Зато приятный мужчина выпишет документ с печатью, что счетчик он проверил, и ближайшие годы его показаниям можно верить. Большинству людей и невдомек, что указанное на бланках и печатях ООО не вправе заниматься такими вещами, и скорее всего, вообще не существует. Поэтому когда приходит настоящая проверка, выписанная бумага мошенниками не имеет никакой силы.

- Нам будет проще бороться с злоумышленниками. Если какая-то организация с двумя метрологами в штате, подаст информацию, что они за один день проверили 100 счетчиков, система просто откажется ее принимать, - заверил Абрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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