Продолжение «Мосгаза» - «Формула мести»: В СССР секса не было, а опий - был

Легендарный уже телесыщик, майор Черкасов (Андрей Смоляков), возвращается. Зрители отлично помнят башковитого и стильного следователя МВД по пяти сезонам сериала: «Мосгаз» (2012), «Палач» (2014), «Паук» (2015), «Шакал» (2016) и «Операция «Сатана» (2018). Теперь у Черкасова новое дело - убийство с применением наркотиков, проект назвали «Формула мести». Слово «формула» здесь имеет химический оттенок.

Крошка-сын в МУР пришел

С крыши Дома работников искусств сталкивают студента МАРХИ - пасынка массажиста поликлиники Бузырева (Сергей Гармаш). Найденная при убитом квитанция выводит следствие на ипподром. Там Черкасов знакомится с советской богемой, которая играет на скачках. Майор с помощницей Соней (Марина Александрова) приходит на бега и становится свидетелем загадочной гибели одного из жокеев. Выясняется, что наездник скончался от дозы синтетического наркотика.

- Черкасов возвращается в свой отдел без триумфаторского настроения, просто сразу берется за работу, - объясняет Андрей Смоляков. - К тому же пасынок Черкасова также начинает работать в милиции участковым, и это майора немного удручает. Мы ведь детям всегда желаем жизнь лучшую, чем у нас самих, но Черкасова радует устремление молодого человека быть похожим на отчима - это прекрасно.

Майор в очередной раз заходит на очень опасную территорию - теневой рынок химических наркотиков, азартные игры, покровительство высоких чинов. Помимо верных спутников и даже «талисманов» Черкасова - криминалиста Сони (Марина Александрова уже два раза на съемках этого сериала снималась беременной, но в этот раз обошлось), оперативника Гаркуши (Алексей Бардуков) и художника Шелеста (Юрий Чурсин), в «Формуле мести» присутствует практически вся сборная России по кино: Сергей Степанченко, Александр Лазарев-младший с мамой Светланой Немоляевой, Дмитрий Астрахан, Алексей Барабаш и другие.

- В названии этой части кроется два смысла, - объясняет продюсер Денис Евстигнеев. - Во-первых, формула - в центре сюжета, она была придумана ученым для создания анестезии, а злодеи из нее сделали наркотик, во-вторых, месть одного из героев за трагические события. Кстати, проблема наркотиков вообще была очень актуальна в СССР в конце 70-х гг.

Да? Вот на этом хотелось бы остановиться поподробнее.

От Серебряного века к Таджикистану

Все началось совсем не с большевиков, как некоторые всерьез считают. Это только в книгах Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота») и Дмитрия Быкова («Правда») матросы бегали со склянками кокаина, зачерпывая оттуда порошок кортиком. К эффекту одурманивания русский человек пристрастился задолго до революции. В XIX веке появились морфинисты, эфироманы, курильщики гашиша. Этим увлекалась богема - поэт Серебряного века Георгий Иванов писал, как его затошнило от сигары с гашишем. Контрабандным марафетом (народное название кокаина) из Германии торговали с прилавков. До 1924 года Уголовный кодекс РСФСР не карал жестоко распространителей и потребителей наркотиков. После нэпа таможенный бизнес поджали, и тогда вход пошли опийный мак и индийская конопля, которые обильно росли на территории СССР. Из масличных стеблей мака делали потом морфин для медицины.

Советская Колумбия. Начальник отдела по борьбе с наркотиками исполкома Узбекской ССР Матвей Сальников отчитывается о проделанной работе. Фото:Р. НУПИТДИНОВ/Фотохроника ТАСС

После войны ситуация чуть выправилась. Людям было не до наслаждений. Однако в 1954 году сотрудники МВД Киргизской, Казахской, Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР привлекли к уголовной ответственности 244 расхитителя и спекулянта и изъяли у них 352 килограмма опиума-сырца, предназначенного для переработки в легкой промышленности. Думаете, это помогло? За сбыт психотропных веществ предусматривались смешной штраф в 100 рублей или год тюрьмы. Поэтому поток наркотрафика не прекращался, на следующий год милиция тех же районов изъяла наркотиков в два раза больше, чем до того! Товар уходил дилерам по цене 800 - 1000 рублей за килограмм, а остатки распродавали потребителям по 8000 - 25 000 рублей за кило.

Не только южные районы ставили рекорды по сбыту наркотиков. В Омской области в 60-е были арестованы 62 поставщика и сбытчика наркотиков, которые успели продать более 800 килограммов гашиша (вещество из склеенной и прессованной смолы конопли). В то время глава МВД, советский генерал Вадим Тикунов упоминал в послании омского наркобарона по фамилии Шнейдерович, заработавшего на трафике более 50 тысяч рублей (официальная зарплата Никиты Хрущева составляла чуть более 600 рублей в месяц).

В 70-е годы, как раз во время действия сериала «Формула мести», на территории СССР было изъято 16 тонн различных наркотических веществ, стоимость которых по прейскуранту черного рынка составила сумму, равную 25 млн рублей). На учете МВД СССР в 1976 году состояли 59 954 наркомана.

И все же это были или аптечные рецептурные наркотики, или гостинцы с юга страны, или легальная техническая конопля и опий. А майор Черкасов при расследовании убийства натыкается на лабораторное производство синтетических наркотиков. По формулам! Практически как в сериале «Во все тяжкие». Даже сложно представить, как это могло бы выглядеть. Вот и посмотрим.

«Формула мести». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.